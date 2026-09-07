김승원 “양씨, 식당서 손님으로 만나”… 사진 논란엔 “우연히 마주쳤을 뿐”

김승원 법무부 장관 후보자가 신약 임상시험 승인 관련 청탁 의혹 관계자인 브로커 양모씨와 관계에 대해 “법조인이 잘 가는 음식점에서 손님으로 알게 됐다”고 설명했다.

김 후보자는 7일 오전 서울 종로구 적선현대빌딩에 마련된 인사청문회 준비 사무실로 출근하며 양씨와 관계에 대해 이같이 말하며 “별다른 교류가 없다가 근로기준법 위반 사건 변호를 맡게 됐고 친한 후배로 지내온 것은 맞다”고 말했다.

김승원 법무부 장관 후보자가 7일 서울 종로구 적선현대빌딩에 마련된 인사청문회 준비 사무실로 출근, 입장을 밝히고 있다. 이재문 기자

앞서 김 후보자는 양씨와 신약 승인 청탁 의혹 관련 사건 영장실질심사를 맡은 정모 판사와 함께 찍은 사진이 공개되자 ‘우연히 마주쳤을 뿐’이라고 해명했다. 그러나 이후 한동훈 무소속 의원이 양씨가 김 후보자를 친근하게 부르는 내용이 담긴 녹취록을 공개하자 양씨와 관계에 대해 재차 해명한 것이다.

김 후보자는 “(인사청문준비단이) ‘우연히 마주쳤다’고 한 건 인사청문준비단과 면밀히 소통하지 못하고 보도된 것”이라며 양씨를 ‘성공한 여성 사업가’라고 칭하기도 했다.

신약 승인 청탁 의혹에 대해선 “민원 전달 과정에서는 더욱 신중하게 해야 했다는 점은 무겁게 받아들이고 있다”면서도 부정한 청탁을 한 적은 없다고 재차 강조했다. 김 후보자는 “당시 코로나19 상황에서는 여야는 물론 정부에서도 패스트트랙으로 코로나 관련된 치료제나 예방주사 약품을 개발하던 시기였다”며 “여러 경로로 문의한 결과 해당 물질이 코로나 치료에 도움이 될 수 있다는 답변을 얻었고, 다국적 회사들이 국내 제약회사의 치료제 개발을 방해하고 있다는 정보도 들었다”고 밝혔다. 이어 “그 방해가 없게 공정하게, 그리고 지연된 절차를 신속하게 처리해 달라는 취지로 식약처장에게 딱 한 번 전화했다”고 덧붙였다.

그러면서 김 후보자는 한 의원의 의혹 제기 방식에 무제를 제기했다. 그는 “한동훈이 수사 내용을 언론에 조금씩 흘리면서 정치공세를 벌이고 있다. 수사자료를 어디서 입수했고 적법하게 입수했나”며 “청문회에 꼭 출석해서 외압을 증명해 보시기 바란다. 관련된 처분을 했던 검사들도 증인으로 요청하겠다”고 강조했다.

김 후보자는 2021년 양씨의 부탁을 받고 김강립 당시 식약처장에게 특정 업체의 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 치료제 임상시험 계획 승인을 신속히 처리해달라고 요청하고, 그 대가로 후원금 500만원을 받기로 약속한 혐의로 2024년 12월 기소유예 처분을 받았다. 검찰은 당시 신속 처리 요청 자체를 위법하다고 단정하기 어렵다고 판단했다. 반면 알선 대가로 후원금을 받기로 약속한 혐의는 인정하면서도 실제 금품 수수가 이뤄지지 않은 점 등을 참작해 기소유예 처분했다.

국민의힘 주진우 의원이 지난 6일 서울 여의도 국회 소통관에서 김승원 법무부 장관 후보자 가족에 대한 의혹 제기 기자회견을 하고 있다. 뉴시스

배우자와 자녀들이 근무하는 발달장애인 돌봄센터의 급여 지급 논란에 대해서는실제 돌봄 업무를 수행한 것이라며 반박했다.

앞서 국민의힘 주진우 의원은 김승원 후보자의 배우자와 자녀들이 해당 기관에서 4년간 3억3000만원 상당을 급여로 받았다며 특혜 의혹을 제기했다.

김 후보자는 해당 센터가 발달장애인 부모들이 사회적협동조합 형태로 만든 곳이며, 특수교육을 전공한 배우자가 아이들을 돌보며 근무해왔다고 설명했다. 그러면서 배우자의 경우 약 400만원의 급여를 받고 있고, 작업 치료학을 전공한 아들이 배우자를 도우며 월 270만원 수준의 급여를 받는다고 했다. 김 후보자는 주 의원을 향해 “월급 270만원 받고 거기 와서 아이들 돌보고 가르치라고 하면 아마 일주일도 안 돼서 도망가시지 않을까 싶다”고 했다.

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