서울경찰청장, 김승원 ‘신약 청탁’ 의혹 관련 “재수사 가능 여부 검토 중…곧 배당”

고범석 서울경찰청장은 7일 김승원 법무부 장관 후보자 ‘신약 청탁’ 의혹 관련 고발에 대해 재수사 가능 여부를 검토 중이라며 곧 관할 부서에 배당이 이뤄질 것이라고 밝혔다.

김승원 법무부 장관 후보자가 7일 오전 서울 종로구 적선현대빌딩에 마련된 인사청문회 준비사무실로 출근하며 신약 승인 청탁 의혹 등과 관련한 취재진의 질문에 답하고 있다. 뉴스1

고 청장은 이날 정례 기자간담회에서 김 후보자 의혹 재수사 가능성에 대해 “그 부분을 검토하고 있다”며 “관할을 어디로 할 건지 검토해서 배당할 예정”이라고 했다. 이날 중 배당이 이뤄질 가능성이 큰 것으로 전해졌다.

김 후보자는 신약 청탁 의혹은 2024년 12월 이미 검찰로부터 한 차례 기소유예 처분이 이뤄졌다. 이런 상황에서 경찰 재수사가 가능한지가 향후 관건이다.

앞서 이종배 전 서울시의원이 김 후보자와 김강립 전 식품의약품안전처장을 청탁금지법 위반과 직권남용, 직무유기 등 혐의로 서울청에 고발한 바 있다. 시민단체 서민민생대책위원회도 김 후보자를 정치자금법 위반, 직원남용, 청탁금지법 위반, 알선수뢰 등 혐의로 수사해달라는 고발장을 서울청에 제출했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지