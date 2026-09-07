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서울경찰청장, 김승원 ‘신약 청탁’ 의혹 관련 “재수사 가능 여부 검토 중…곧 배당”

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김승환 기자

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고범석 서울경찰청장은 7일 김승원 법무부 장관 후보자 ‘신약 청탁’ 의혹 관련 고발에 대해 재수사 가능 여부를 검토 중이라며 곧 관할 부서에 배당이 이뤄질 것이라고 밝혔다.

 

김승원 법무부 장관 후보자가 7일 오전 서울 종로구 적선현대빌딩에 마련된 인사청문회 준비사무실로 출근하며 신약 승인 청탁 의혹 등과 관련한 취재진의 질문에 답하고 있다. 뉴스1
김승원 법무부 장관 후보자가 7일 오전 서울 종로구 적선현대빌딩에 마련된 인사청문회 준비사무실로 출근하며 신약 승인 청탁 의혹 등과 관련한 취재진의 질문에 답하고 있다. 뉴스1

고 청장은 이날 정례 기자간담회에서 김 후보자 의혹 재수사 가능성에 대해 “그 부분을 검토하고 있다”며 “관할을 어디로 할 건지 검토해서 배당할 예정”이라고 했다. 이날 중 배당이 이뤄질 가능성이 큰 것으로 전해졌다.

 

김 후보자는 신약 청탁 의혹은 2024년 12월 이미 검찰로부터 한 차례 기소유예 처분이 이뤄졌다. 이런 상황에서 경찰 재수사가 가능한지가 향후 관건이다. 

 

앞서 이종배 전 서울시의원이 김 후보자와 김강립 전 식품의약품안전처장을 청탁금지법 위반과 직권남용, 직무유기 등 혐의로 서울청에 고발한 바 있다. 시민단체 서민민생대책위원회도 김 후보자를 정치자금법 위반, 직원남용, 청탁금지법 위반, 알선수뢰 등 혐의로 수사해달라는 고발장을 서울청에 제출했다. 


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