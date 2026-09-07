사료만 잘 먹이면 끝?…유산균·검진·AI까지 반려동물 건강관리

반려동물 건강관리 방식이 다양해진다. 좋은 사료와 간식을 먹이는 것을 넘어 장·구강 등 기능별 영양제를 챙기고, 건강검진과 유전자 검사, 인공지능(AI)을 활용한 질병 예측까지 반려동물 헬스케어 시장이 세분화하고 있다.

반려동물 건강관리 방식이 다양해진다. 좋은 사료와 간식을 먹이는 것을 넘어 장·구강 등 기능별 영양제를 챙기고, 건강검진과 유전자 검사, 인공지능(AI)을 활용한 질병 예측까지 반려동물 헬스케어 시장이 세분화하고 있다. 게티이미지뱅크

7일 농림축산검역본부에 따르면 2024년 기준 등록된 반려견·반려묘는 349만2000마리로 전년보다 약 6.3% 늘었고, 반려동물 관련 영업장은 2만9305개소로 같은 기간 약 15% 증가했다.

반려동물을 키우는 가구와 관련 산업의 저변이 함께 확대되는 가운데, 반려동물 건강관리에 쓰는 비용도 증가 추세다.

농림축산식품부의 2024년 동물복지 국민의식조사를 보면 반려동물 월평균 양육비용은 14만2000원으로 전년보다 약 1만6000원 늘었고, 이 가운데 병원비가 5만2000원을 차지했다. 만 20~64세에 해당한 전체 응답자(5000명)의 93.0%는 반려동물이 연 1회 이상 동물병원을 찾는다고 답했다.

이 같은 수요를 겨냥한 건강관리 관련 기업들의 반려동물 시장 진출이 이어진다. 사람을 대상으로 쌓은 기술력을 반려동물 영역으로 확장하거나, 기존 반려동물용 제품에 건강관리 기능을 더하는 방식이다.

관련 업계에 따르면 헥토헬스케어는 프로바이오틱스 기술을 반려동물 영역으로 확장해 반려견과 반려묘의 장 건강을 겨냥한 유산균 제품을 7일 출시했다. 어반포즈의 반려동물 영양제 브랜드 닥터헤리엇도 양치를 어려워하는 반려동물이 간식처럼 먹을 수 있는 구강관리 제품을 지난 7월 선보였다.

건강상태를 직접 확인하거나 분석하는 기술도 등장했다. 반려동물 헬스케어 스타트업 십일리터는 스마트폰 사진을 활용해 반려동물의 진행성 질환을 분석하는 인공지능(AI) 기술을 올해 1월 미국 라스베이거스에서 열린 ‘CES 2026 더 퍼스트룩’에서 선보였다.

유전자와 장내 미생물 등 사람의 건강관리에서 활용되던 기술도 반려동물로 영역을 넓히고 있다. 마크로젠은 장 질환과 관절염, 피부염 등 8가지 항목 분석을 제공하는 장내 미생물 분석 서비스 론칭을 2024년 알린 바 있다.

정부는 반려동물 산업을 단순한 사료·용품 시장 이상의 성장산업으로 보고 지원에 나섰다.

올해 2월 국회를 통과한 ‘반려동물 연관산업 육성 및 지원에 관한 법률’은 빠르게 성장하는 반려동물 사료·용품·서비스 산업의 기반 조성을 위한 벤처·창업 지원과 전문 인력 양성, 해외 진출 지원 등 근거를 담았다.

반려 시장 확대 배경에는 반려동물을 대하는 인식 변화도 어느 정도 작용한 것으로 보인다.

농림축산식품부 조사에서 동물복지 관련 법령 인지도는 2020년 57.1%에서 2024년 75.4%로 높아졌으며, 물리적 학대 행위뿐만 아니라 동물의 열악한 사육환경을 학대로 인식하는 비율도 높은 수준을 보였다.

반려동물의 생존을 넘어 건강과 복지까지 책임져야 한다는 사회적 요구가 확대되는 것으로 관련 업계는 해석했다.

반려동물 헬스케어 업계 관계자는 “반려동물 헬스케어 시장은 먹이는 것에서 시작해 검사와 데이터 축적을 거쳐 질병을 예측하는 방향으로 넓어졌다”며 “사람처럼 ‘예방과 관리’를 중심으로 한 헬스케어 시장으로 확장되고 있다고 볼 수 있다”고 말했다.

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