조국 "與, '합당 밀약설' 사과부터…기구 통한 합당 안돼"

조국혁신당 조국 혁신정책연구원장은 7일 혁신당과 자신을 겨냥한 민주당 일각의 공격에 대한 공식 사과가 합당 논의의 기본 조건이라는 입장을 밝혔다.



조 원장은 이날 '김어준의 뉴스공장'에 출연해 "합당 문제는 양당 사이 또는 양당의 지지자 사이의 신뢰 회복이 먼저 필요하다"며 이같이 말했다.

조 원장은 "혁신당의 토지공개념 등 각종 정책을 '사회주의 정책'이라고 색깔론 공세를 한 것과 조국과 정청래 전 대표가 밀약했다는 거짓말에 대해 사과해야 한다"며 "이게 (합당 논의의) 기본 조건으로 이뤄져야 한다"고 강조했다.



김 대표가 합당 논의를 위해 설치한 당내 기구를 두고는 "당에 기구를 만든다고 합당이 되지는 않는다"라며 "(신뢰 회복) 조치 없이 기구를 통해 합당을 서두르면 양당 사이 지분 다툼으로 당원들과 국민에게 나쁜 이미지만 심어줄 것"이라고 말했다.



최근 이재명 대통령의 지지율 하락 원인에 대해서는 "중도 확장이라는 목표를 달성하기 위해서 전통적 진보층의 내부를 갈라놓거나, 내부의 특정 그룹을 적으로 만드는 게 맞는 것이냐"며 "결국 이재명 정부를 만들었던 사람들은 쪼개지고, 오른쪽에서 다가왔던 사람들은 또 떨어져 나가면서 양쪽을 다 잃었다"고 비판했다.



또 이와 관련해 '이 대통령이 직접 입장을 밝혀야 하냐'는 질문에 "그렇게 하는 것이 가장 맞다"며 "진솔하게 '이러이러한 점은 이렇게 추진하려고 그랬는데, 이런 점은 잘했고, 이런 점은 실수한 것 같다'고 말하면 사람들이 마음이 돌아설 것"이라고 말했다.



이 대통령 사건 공소 취소 문제와 관련해 "(검찰의) 조작 수사에 대한 특검법이 만들어지면 특검을 통해 조작이 확정될 것"이라며 "조작기소가 사실상 확정돼서 그 검사들이 기소당하면 그 정도만으로도 공소 취소의 길은 열린다"고 주장했다.



그러면서 "저를 이 대통령의 유죄 판결을 바라는 사람으로 몰고 공격하는 이상한 분들이 많다"며 "의도적 난독이 아닌가 싶다"고 덧붙였다.

<연합>

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