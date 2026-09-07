서강준 "짝사랑 많이 했다…전역 후 연애 경험 없어"

배우 서강준이 연애 경험과 이상형을 언급했다.

6일 유튜브 채널 '요정재형'에는 '전 국민이 운동 말렸는데 체지방 7% 만들어 온 서강준'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

서강준. 유튜브 캡처

영상에서 정재형은 “실제 서강준도 짝사랑을 하는 사람이냐”고 물었다. 서강준은 “저는 짝사랑을 좀 많이 해요”라고 답했다.

정재형이 뜻밖의 대답에 놀라자 서강준은 "생각보다 어렸을 때도 되게 많이 했었고, 이루어지지 못한 것도 너무 많았다"며 "제가 사람한테 다가가지를 못한다"고 했다.

서강준은 이상형에 대한 질문에 "외적 이상형이 정해져 있지 않다. 친구들이 '너 이상형을 종잡을 수가 없다'고 한다"며 " 키가 큰 사람, 작은 사람, 직업도 다 다르고, 생김새도 느낌도 스타일도 다 달랐다"고 했다.

그러면서 "외적인 매력보다 내적으로 맞는 느낌이 되게 중요하다. 저는 지혜로운 사람한테 확 빠진다"며 "머리가 똑똑한, 서울대를 나온 이런 거 말고 현명한 사람한테 빠진다. 마음이 확 가더라"고 말했다.

연애 경험에 대해선 "많이 해봤다고 하기엔 그렇고, 할 수 있을 때 연애를 좀 하려고 했었다"며 "그런데 30대가 되어서는 정말, 군대를 다녀온 것을 기점으로 연애 경험이 없었다"고 했다.

<뉴시스>

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