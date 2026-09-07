이홍렬, 암투병 박미선에 "넌 모든 사람의 희망" 눈물

코미디언 이홍렬이 암 투병을 한 박미선에게 "넌 모든 사람의 희망"이라고 했다.

이홍렬 6일 자신의 유튜브 채널에 박미선과 이성미를 초대해 얘기 나눴다.

코미디언 이홍렬. 유튜브 캡처

이홍렬은 지난해 세상을 떠난 전유성을 언급하며 "아무 조건 없이 후배들을 챙겼다"고 말했다.

그러면서 전유성이 생전 코미디언들이 쓴 책을 한 곳에 모아보자고 제안했다며 자신은 6개월 간 책 160여권을 모아 남산시립도서관에 모아뒀다고 했다.

박미선이 "내가 책을 낼 만한 게 있을까"라고 하자 이홍렬은 "있다. 너는 지금 모든 사람들의 희망이다"라고 말하며 눈물을 보였다.

이홍렬은 "시장 사람들이 다 네 걱정을 하더라. 정말 네가 희망이구나. 네가 잘해야 되겠다(라고 생각했다)"고 했다. 그러자 박미선도 함께 눈물을 흘렸다.

이홍렬은 또 "네가 네 몸을 소홀히 하면 안 된다. 전부 다 너를 위해서 기원해주고, 응원해주는데 절대 아프면 안 되겠다는 생각이 들었다"고 말했다.

박미선은 "마음이 다 전해진다. 나를 걱정하고 있다는 게. 나는 진짜 복 받은 사람"이라고 했다.

박미선은 남편 이봉원에 대해서도 "신혼으로 돌아간 것 같다. 걱정 많이 해주고, 챙겨주려고 하는 게 보이니까 나도 말이 부드럽게 나간다. 그 사람도 변했다. 나이가 들수록 포용력이 많아지는 것 같다"고 말했다.

<뉴시스>

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