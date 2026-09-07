장동혁 "李대통령 국정엔 왼쪽만…좌향좌 폭주의 끝은 정권몰락"

국민의힘 장동혁 대표는 7일 "이재명 대통령의 국정에 더 이상 국민은 없다. 오로지 왼쪽만 있다"며 "국민의 대통령이 아니라 좌파의 두목이 되겠다는 것"이라고 비판했다.



장 대표는 국회에서 열린 최고위원회의에서 "이 대통령이 내놓는 정책마다 모두 다 폭망하고 인사까지 폭망하자 아예 다 포기하고 왼쪽만 챙기기로 작정한 것 같다"며 이같이 말했다.

장동혁 국민의힘 대표가 7일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다.

그는 "지지율 폭락에 대한 대통령의 답은 '좌향좌'였다. 양대노총 위원장을 청와대로 불러 정년 연장 선물을 안겼고, 좌파 시민단체 활동가들을 불러 모아 놓고 '여러분이 원하는 세상 만들겠다'고 공언했다"며 "연임 불가 선언 하라니까 '도둑질 안 하겠다는 말을 굳이 해야 하냐'고 대답했다. 해도 못 믿기 때문에 해도 그만 안 해도 그만이지만 결국 그 말은 안 한다"고 꼬집었다.



이어 "대통령을 향해 모두의 대통령이 되라고 직언했던 이석연 국민통합위원장을 쫓아냈다. 결국 오른쪽의 목소리는 듣기도 싫다는 것"이라며 "좌파들이 밀어주면 연임 개헌 가능할 거라 믿나. 왼쪽만 잘 챙기면 지지율 오를 거라 믿는 건가. 좌향좌 폭주의 끝은 정권 몰락"이라고 지적했다.



또한 장 대표는 이 대통령이 지명한 장관 후보자들에 대해 각종 의혹이 잇따르는 것과 관련, "어떻게 골라도 이런 사람들만 골랐는지 기가 막힌다. '만사현통' 김현지 청와대 제1부속실장이 인사 검증도 짓뭉갠 게 아닌지 철저히 확인해야 한다"고 주장했다.



그러면서 "이런 사람들로 내각 채우면 결과는 뻔하다. 바로 민생 지옥"이라며 "이들 모두 청문회장에 앉을 자격조차 없다. 김승원 법무부 장관, 용혜인 성평등가족부 장관 후보자의 지명 철회는 물론, 개각 자체를 전면 철회해야 한다"고 촉구했다.

<연합>

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