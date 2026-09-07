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[속보] 이재명 대통령 지지율 37.4%…8주 연속 하락 취임 후 최저 [리얼미터]

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이동준 기자 blondie@segye.com

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이재명 대통령이 지난 4일 청와대에서 열린 시민사회 초청 간담회에서 발언하고 있다. 뉴스1
이재명 대통령이 지난 4일 청와대에서 열린 시민사회 초청 간담회에서 발언하고 있다. 뉴스1

 

이재명 대통령의 국정수행 지지도가 8주 연속 하락하며 취임 후 최저치를 경신했다.

 

7일 리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난달 31일부터 이달 4일까지 전국 18세 이상 2510명을 대상으로 조사해 발표한 결과, 이 대통령의 국정수행 긍정 평가는 지난주보다 1.5%포인트(p) 하락한 37.4%로 집계됐다.

 

부정 평가는 지난주 대비 0.8%p 상승한 59.5%를 기록했다. 긍정 평가와 부정 평가 간 격차는 6주 연속 오차범위 밖을 유지했다. ‘잘 모름’은 3.1%였다.

 

◆ 인사 검증 논란·부동산 혼선이 하락 견인

 

지지율 하락세는 장관 후보자 검증 잡음과 정책 혼선이 복합 작용한 결과로 풀이된다.

 

리얼미터 측은 “장관 후보자들을 둘러싼 특혜, 공소취소 의혹 등 인선 논란과 부동산 세제 개편안 유턴 논란 등이 겹치면서 인사·정책 신뢰도에 대한 부정 여론이 확산했고, 지지율 하락 흐름으로 이어졌다”고 분석했다.

 

◆ 정당 지지도 민주 41.8%·국힘 37.6% 동반 하락

 

지난 3일부터 4일까지 전국 18세 이상 1001명을 대상으로 진행한 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당 41.8%, 국민의힘 37.6%를 기록했다. 민주당은 전주 대비 1.3%p, 국민의힘은 0.1%p 각각 떨어졌다.

 

이어 조국혁신당 4.5%, 개혁신당 2.3%, 진보당 1.3%, 기타 정당 2.1%, 무당층 10.5% 순이었다.

 

이번 조사는 무선 자동응답(ARS) 방식으로 진행됐다. 대통령 국정수행 지지도 조사는 표본오차 95% 신뢰수준에 ±2.0%p, 응답률 4.2%다. 정당 지지도 조사는 표본오차 95% 신뢰수준에 ±3.1%p, 응답률 3.8%다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.


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