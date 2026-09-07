부산 관광, ‘많이 찾는 도시’서 ‘오래 머무는 도시’로 대전환

부산이 관광객 숫자를 늘리는 양적 성장에서 벗어나 관광객이 오래 머물고 더 많이 소비하는 ‘체류형 관광도시’로 체질을 바꾼다. 동부산에 집중된 관광축을 서부산으로 넓히고 의료·웰니스·마이스(MICE) 등 고부가가치 관광산업을 육성해 체류시간과 소비를 늘리는 것이 핵심이다.

체류형 관광 질적 성장을 위한 비전 및 전략. 부산시 제공

부산시는 7일 부산역 유라시아플랫폼에서 관광업계 종사자와 지역 주민 등이 참석한 가운데 ‘머무는 관광, 행복한 부산 민생 간담회’를 열고 관광정책의 질적 전환 방안을 논의했다고 밝혔다.

부산 관광은 최근 가파른 성장세를 보이고 있다. 지난 7월 기준 외국인 관광객은 292만명으로 지난해 같은 기간보다 46.1% 증가했고, 관광 지출액은 7423억원으로 50.8% 늘었다.

시는 관광객 수 중심의 정책에서 벗어나 체류일수·소비액·만족도·재방문율을 중심으로 관광정책의 지표를 전환한다. 숙박·미식 분야 현장 규제를 점검하고 체류형 관광 인프라도 확충할 계획이다. 관광축도 동부산에서 서부산으로 확대한다. 서부산 관광자원을 체류형 콘텐츠와 연계하고 의료·웰니스·마이스 등 고부가가치 산업과 관광을 결합해 관광객의 체류와 소비를 유도한다.

관광객을 맞이하는 부산역의 수용태세도 개선한다. 대합실에 디지털 키오스크(무인 안내기)를 설치하고 외국인 유학생·주민을 전문 서포터즈로 양성해 다국어 안내 서비스를 제공한다. 유라시아플랫폼에는 맞춤형 여행 지원과 비짓부산패스, K-컬처 굿즈 판매, 무인 짐 보관 등을 갖춘 복합 관광센터도 조성한다.

시는 ‘경험을 소비하는 경제활력 관광도시’를 목표로 동·서 균형 체류형 관광, 고부가가치 관광산업 육성, 글로벌 수준의 콘텐츠·수용태세 구축, 지속가능한 상생 생태계 조성 등 4대 전략을 추진한다. 특히 관광객 증가가 지역 상권 활성화와 시민 삶의 질 향상으로 이어지도록 주민 불편을 줄이고 지역과 관광이 함께 성장하는 상생 모델을 구축할 방침이다.

전재수 시장은 “지금이야말로 단순 방문을 넘어 오랫동안 머물고 즐기는 체류형 질적 성장으로 체질을 바꿀 최적기”라며 “관광의 결실이 지역 상권 활성화와 시민 삶의 질 향상으로 이어지는 상생 모델을 완성하겠다”고 말했다.

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