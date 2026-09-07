백진희, 내년 1월 23일 결혼…예비 신랑은 캐나다 거주 비연예인

배우 백진희(36)가 장거리 연애 끝에 내년 1월 결혼한다.

백진희 소속사 매니지먼트에이엠나인은 7일 백진희의 결혼 소식을 공식 확인했다.

소속사 측에 따르면 백진희는 2027년 1월 23일 서울 모처의 한 호텔에서 비연예인 남성과 결혼식을 올린다. 예식은 양가 가족들이 참석한 가운데 비공개로 진행될 예정이다.

예비 신랑은 캐나다에 거주 중인 직장인으로 알려졌다. 두 사람은 장거리 연애를 이어오며 사랑을 키워왔고, 결혼을 통해 부부의 연을 맺게 됐다.

결혼 후 두 사람은 한국과 캐나다를 오가며 생활할 것으로 전해졌다. 백진희는 결혼 이후에도 배우 활동을 이어갈 예정이다.

백진희의 결혼 소식은 소속사의 공식 확인을 통해 알려졌다. 구체적인 교제 과정이나 예비 신랑에 대한 신상 등은 비연예인인 만큼 자세히 공개되지 않았다.

1990년생인 백진희는 2009년 영화 ‘사람을 찾습니다’를 통해 배우로 데뷔했다. 이후 2011년 MBC 시트콤 ‘하이킥! 짧은 다리의 역습’에 출연하며 대중에게 얼굴을 알렸다.

이후 드라마 ‘전우치’, ‘금 나와라, 뚝딱!’, ‘기황후’, ‘내 딸, 금사월’, ‘미씽나인’, ‘저글러스’, ‘식샤를 합시다3’, ‘죽어도 좋아’, ‘진짜가 나타났다!’ 등 다양한 작품에 출연하며 배우로서 입지를 다졌다.

올해 초에는 약 3년간의 공백기를 깨고 드라마 ‘판사 이한영’으로 안방극장에 복귀해 시청자들과 만났다. 최근에는 유튜브 채널을 통해 팬들과도 꾸준히 소통하고 있다.

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