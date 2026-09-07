"美전투기 투하폭탄 1발 빗나가며 이란 결혼식장 오폭 가능성"

이란 남부에서 결혼식이 열리던 주택이 폭격을 받아 민간인 사상자를 낸 사고가 인근 군사 시설을 겨냥한 미군 폭탄이 표적을 빗나가면서 발생했을 가능성이 큰 것으로 파악됐다.



워싱턴포스트(WP)는 6일(현지시간) 미 국방부(전쟁부)가 이 같은 가능성에 무게를 두고 정확한 경위를 조사하고 있다고 소식통을 인용해 보도했다.

미국의 니미츠급 항공모함 에이브러햄 링컨 호에서 '장대한 분노' 작전 수행을 위해 FA-18E 슈퍼 호넷 전투기가 이륙하고 있다. AFP연합 2

미군은 지난 1일 이란 남부 해안 도시 쿠헤스타크의 통신 단지를 표적으로 공습을 실시했다.



이 단지는 민간 지역에 자리 잡고 있었지만, 이란군이 일부 군사작전에 활용하는 것으로 미군은 판단했다고 WP는 전했다.



작전 내용을 아는 소식통은 미 해군 전투기가 이곳을 향해 투하한 6발의 폭탄 가운데 5발은 목표 지점에 명중했지만 1발은 빗나간 것으로 보인다고 말했다.



WP가 확인한 영상에 따르면 결혼식이 열리고 있던 주택은 표적이 된 시설에서 약 440피트(약 134ｍ) 떨어져 있었다.



이란 당국은 이번 폭발로 여성 2명과 4세·16세 아동 등 최소 4명이 숨지고 90명 이상이 다쳤다고 앞서 밝혔다.



미 당국은 해당 주택이 의도적인 공격 대상이었거나 다른 표적과 혼동됐을 가능성은 배제하고 있는 것으로 전해졌다. 쿠헤스타크에서 당시 공격 대상으로 지정된 곳은 해당 통신단지 한 곳뿐이었다는 것이다.



당국은 방공미사일이 공중에서 추락해 이번 참사가 발생했을 가능성도 검토하고 있지만, 무기 전문가 등은 이 가능성을 매우 낮게 보고 있다고 WP는 전했다.



팀 호킨스 미군 중부사령부 대변인은 "미군은 이란 혁명수비대(IRGC)와 달리 결코 민간인을 표적으로 삼지 않는다"고 말했다.



이번 미군 공습은 이란이 호르무즈 해협 등에서 미군과 상선을 상대로 위협 수위를 높인 데 대응해 이뤄진 일련의 보복 공습 중 하나였다.



미 당국은 민간인 피해를 최소화하기 위해 표적 위치를 여러 단계에 걸쳐 확인하는 절차를 거친 것으로 전해졌지만, 이번에 오폭 가능성이 제기되면서 미군의 표적 선정과 민간인 피해 방지 절차를 둘러싼 논란이 다시 불거질 가능성이 있다.



앞서 이란전이 시작된 지난 2월 28일에도 이란 군사시설을 겨냥한 미군 공습이 인근 초등학교를 타격해 어린이와 교사 등 최소 175명이 숨진 사례도 있었다. WP는 당시 미군이 오래된 표적 정보를 사용한 것이 사고 원인이었다고 앞서 보도했다.

<연합>

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