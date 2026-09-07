여성 임금 올라도 격차 여전…남성 1억203만원 벌 때 여성 7216만원

지난해 공시대상회사에서 일하는 여성의 1인당 평균임금이 7216만원으로 남성보다 약 3000만원 적은 것으로 나타났다. 성별 임금격차는 29.3%로 여전히 큰 수준이지만, 여성의 임금 상승률이 남성을 웃돌면서 전년보다 1.4%포인트(p) 줄었다.

서울 종로구 정부서울청사 성평등가족부. 뉴시스

성평등가족부는 7일 ‘2025년 성별 임금 통계 조사 결과’를 발표했다. 금융감독원 전자공시시스템(DART)에 사업보고서를 제출한 공시대상회사 3146개와 공공기관 경영정보공개시스템(ALIO)에 공시된 공공기관 355개를 대상으로 성별 임금과 근속연수 등을 분석한 결과다.

조사 결과 지난해 공시대상회사의 남성 1인당 평균임금은 1억203만원, 여성은 7216만원으로 집계됐다. 남성과 여성의 임금 차이는 2987만원에 달했다.

성별 임금격차는 29.3%로 전년 30.7%보다 1.4%p 감소했다. 남성 평균임금이 전년보다 4.3% 증가한 반면 여성은 6.5% 상승하면서 여성의 임금 증가폭이 더 컸기 때문이다.

다만 여성 근로자의 비중은 여전히 남성보다 크게 낮았다. 지난해 전체 근로자 가운데 여성 비중은 27.4%로, 2024년 27.1%보다 0.3%p 늘어나는 데 그쳤다.

근속연수에서도 남녀 간 차이가 이어졌다. 남성의 평균 근속연수는 11.9년, 여성은 9.5년으로 2.4년의 격차가 있었다. 여성의 평균 근속연수는 전년 9.4년보다 0.1년 늘었으며, 성별 근속연수 격차는 20.9%에서 19.8%로 1.1%p 줄었다.

업종별로는 성별 임금격차의 편차가 컸다. 공시대상회사 가운데 성별 임금격차가 가장 큰 업종은 도매 및 소매업으로 나타났다. 남성 평균임금은 7680만원이었지만 여성은 4430만원에 그쳐 임금격차가 42.3%에 달했다.

건설업 역시 성별 임금격차가 42.3%로 높았다. 남성 평균임금은 8910만원, 여성은 5140만원으로 3770만원의 차이가 났다.

반면 숙박 및 음식점업의 성별 임금격차는 14.2%로 전체 업종 가운데 가장 작았다. 남성 평균임금은 6130만원, 여성은 5260만원으로 조사됐다. 예술·스포츠 및 여가 관련 서비스업도 격차가 15.6%로 비교적 낮은 수준을 보였다.

임금 수준 자체는 금융 및 보험업이 가장 높았다. 남성 평균임금은 1억4150만원, 여성은 9850만원으로 남녀 모두 다른 업종보다 높은 임금을 받는 것으로 나타났다.

반대로 사업시설 관리·사업 지원 및 임대 서비스업은 평균임금이 가장 낮았다. 남성은 5410만원, 여성은 3710만원으로 집계됐다.

공공기관에서도 성별 임금격차는 이어졌지만 격차의 폭은 축소됐다.

지난해 공공기관 남성 1인당 평균임금은 7479만원, 여성은 6056만원으로 나타났다. 성별 임금격차는 19.0%로 전년 20.0%보다 1.0%p 줄었다.

특히 공공기관의 성별 임금격차가 20% 아래로 내려간 것은 2020년 관련 통계를 공표하기 시작한 이후 처음이다. 여성 임금 상승률이 4.1%로 남성 2.9%보다 높았던 것이 격차 축소에 영향을 미쳤다.

공공기관의 평균 근속연수도 남성이 10.6년으로 여성 8.7년보다 1.9년 길었다. 성별 근속연수 격차는 18.1%로 전년보다 1.8%p 감소했다.

정부는 성별 임금격차가 실제로 어느 단계에서 발생하는지 보다 구체적으로 파악하기 위한 제도 마련에도 속도를 낼 방침이다.

정부가 추진하는 ‘고용평등공시제’는 기업이 성별 고용 현황과 임금격차를 직종·직급·고용형태별로 세분화해 공시하도록 하는 제도다. 단순히 남녀 전체 평균임금을 비교하는 데 그치지 않고 직무와 직급, 고용 형태 등에 따른 임금 차이를 확인해 격차가 발생하는 원인을 보다 구체적으로 파악하겠다는 취지다.

정부는 공시 결과를 바탕으로 기업에 대한 진단과 컨설팅을 제공하고, 실제 제도 개선으로 이어질 수 있도록 지원체계를 구축할 계획이다.

원민경 성평등부 장관은 “공시대상회사와 공공기관 모두 성별 임금 격차가 줄어들고 있다는 점은 긍정적인 변화지만 여전히 상당한 격차가 남아 있다”며 “성별 임금 격차가 어디에서 발생하는지 보다 정확하게 파악하고, 기업의 실질적인 고용 관행 개선으로 이어질 수 있도록 고용평등공시제 도입에 만전을 기하겠다”고 말했다.

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