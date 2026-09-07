北, 새 구축함 강건호 동해 취역…김정은 "해군 핵무장화 실현"

북한의 신형 5천t급 구축함 '강건호'가 본격적인 임무 수행을 위해 동해 함대에 취역했다.

김정은 국무위원장은 취역식에 참석해 연설을 통해 핵 무력의 중요성을 거듭 강조하고 해군력 강화를 위해 실행 중인 중요한 계획을 8개월 후에 공개하겠다고 밝혔다.

김정은 북한 국무위원장이 참석한 가운데 구축함 강건호 취역기념식이 지난 6일 원산항에서 진행되었다고 조선중앙통신이 7일 보도했다. 기념식에는 부인 리설주와 딸 주애가 동행했다. 평양=조선중앙통신·연합뉴스

조선중앙통신은 7일 김정은 국무위원장이 참석한 가운데 전날 원산항에서 강건호의 취역식이 진행됐다고 보도했다.

통신은 "조선노동당 중앙군사위원회 명령에 따라 구축함 강건호는 조선인민군 해군 동해함대에 취역해 우리 국가의 해상주권 방위와 핵전쟁 억제력으로서의 책임적인 사명을 수행하게 된다"고 전했다.

김 위원장은 취역식 연설에서 지난 6월 서해함대에 취역한 최현호와 함급과 무기체계에서는 동일하지만, 가장 직접적인 위협을 받는 수역인 동해에서 임무를 수행할 강건호의 취역이 더 큰 의미가 있다고 평가했다.

김 위원장은 동해에 대해 "지구상 그 어느 나라 주변에도 교전 상대 측의 전투함선들이 상시적으로 출몰하면서 핵 자산들의 이동과 배비, 합동전쟁 시연을 아무런 제한 없이 자행하고 합법적인 자위권 행사까지 추적, 억제하기 위한 무대로 삼는 수역은 찾아볼 수 없다"며 "최근에도 우리는 이곳에서 우리를 반대하는 전쟁준비 수준을 제고하기 위한 적수들의 부지런한 노력을 쉴 새 없이 목격하고 있다"고 말했다.

이런 발언은 동해상에서의 한미 또는 한미일 연합훈련을 겨냥한 것으로 풀이되며, 북한은 앞으로 동해함대를 강화해 나갈 것으로 보인다.

이어 "강건호가 동해 해상무력집단에 정식 취역한다는 사실 그리고 동해에 해군기지들이 건설되고 있다는 정보는 적들에게 명백한 신호를 보내는 것"이라며 "이제 우리의 주권을 해상과 수중에서도 바로 행사할 때가 되었다. 우리는 합법적인 자위권을 행사할 것이며 필요한 만큼 대응할 것"이라고 강조했다.

또 "우리 해군의 핵 무장화가 실현되어 억제력 사용에 더욱 적합화, 다각화, 실용화되고 있다"며 "우리는 강력하고 신뢰할 수 있는 핵전쟁 억제력을 보다 분명히 함으로써 핵 전투체계들의 다각적이며 효과적인 운용을 실전화하고 해상방위와 전쟁억제를 위한 군사활동을 더욱 명백히 해야 한다"고 강조했다.

사진=조선중앙통신·연합뉴스

김 위원장은 강건호 지휘과 해병들에게는 "이 함은 국가 핵 대응체계에 망라된 하나의 수단이고 역량"이라며 "적수들이 우리에게 무력을 사용하려 든다면 나는 동무들에게 적에게 가장 치명적으로 되는 절대의 힘의 사용을 명령할 것이다. 동무들은 언제든 그 명령이 내려진다며 적에게 섬멸적인 보복타격을 가해야 한다"고 주문했다.

김 위원장은 또한 "우리는 해군무력 강화를 위하여 지금 중요한 계획을 실행중에 있다. 나는 그것을 8개월 후에 다시금 세상에 증명해 보이겠다"고 언급했다.

'중요 계획'이 무엇인지는 구체적으로 거론하지 않았으나 핵 추진 잠수함 관련일 가능성이 제기된다.

'핵잠과 수중 발사 핵전략무기 보유'를 국방력 발전 핵심 과업 중 하나로 제시한 북한은 지난해 3월 '핵동력 전략유도탄 잠수함' 건조가 추진되고 있다며 동체 하단부 사진을 보도했다. 이어 지난해 12월에는 8천700t급 핵잠수함 동체 전체를 공개했다.

김 위원장은 연설을 마친 뒤 강건호에 올라 장병들을 격려하고 기념 촬영을 했다.

북한매체가 공개한 사진에는 김 위원장의 부인 리설주 여사와 딸 주애도 등장했다. 주애는 지난 6월 23일 진행된 최현호 취역식에는 모습을 드러내지 않았다.

조춘룡·정경택 당 비서와 박정천 당 중앙군사위원회 부위원장, 박광섭 해군 사령관, 김정식 당 군수공업부 제1부부장 등이 김 위원장을 수행했다.

사진=조선중앙통신·연합뉴스

최현급 2번함인 강건호는 지난해 5월 열린 진수식 당시 물에 띄우려던 중 선체가 기울어지며 넘어져 좌초한 바 있다.

사고 22일 만에 배를 물에서 건져 진수식을 강행한 뒤에도 정상 작동 여부에 의문이 제기돼 왔으나 지난달 5일 김 위원장이 강건호에 탑재된 미사일 등 주요 무기체계 시험을 참관하면서 북한 정권수립일(9·9절) 전후 취역 가능성이 크다는 분석이 제기됐다.

신종우 한국국방안보포럼(KODEF) 사무총장은 장거리 함대지 공격 능력을 갖춘 순항미사일 캐리어함인 강건호 취역식에서 김 위원장이 해군 핵무장화 실현을 강조한 점을 지적하며 "이는 전략순항미사일에 전술핵을 탑재하려는 의도이자 해상 핵 무력을 강화하려는 의도"라고 평가했다.

신 사무총장은 "강건호 진수식 당시 전복사고로 체면을 구긴 북한이 이번 취역식에서는 전투통제실까지 공개하며 해군력 증강계획이 이상 없음을 과시했다"며 "8개월 후 입증하겠다는 것은 핵잠수함 관련일 수 있으며 진수식 가능성도 있다"고 덧붙였다.

<연합>

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