“치맥 제치고 주문 1위 올랐다”…야구팬들 몰린 ‘뜻밖의 메뉴’

프로야구 경기장의 대표 먹거리로 꼽히던 ‘치맥(치킨과 맥주)’ 공식이 흔들리고 있다. 야구장 포장·배달 주문에서는 물회와 육회가 치킨을 밀어내고 가장 많이 팔린 메뉴에 올랐다.

프로야구 경기장에서 치킨을 제치고 물회·육회세트가 포장·배달 주문 점유율 1위에 올랐다. 연합뉴스

7일 배달 플랫폼 요기요에 따르면 올해 야구장 포장·배달 메뉴 주문 점유율 1위는 ‘물회·육회세트’로 26.9%를 차지했다. ‘고추튀김’이 11.2%로 뒤를 이었고, 한때 야구장 먹거리의 상징이었던 치킨은 10.5%로 3위에 머물렀다.

SNS에서도 비슷한 흐름이 나타났다. 요기요가 올해 야구장 음식 관련 소셜 빅데이터를 분석한 결과 가장 많이 언급된 메뉴는 ‘육회·육회바른연어’였다.

야구장 먹거리의 선택지가 넓어진 데는 20·30세대를 중심으로 달라진 소비 취향이 영향을 미친 것으로 보인다.

기름진 음식 일변도에서 벗어나 야외에서 간편하게 먹을 수 있으면서 사진으로 남기기 좋은 신선식품과 이색 메뉴를 찾는 관람객이 늘었다. 더운 날씨에 시원하게 즐길 수 있는 물회의 특성도 인기 요인으로 꼽힌다.

야구장 내 포장·배달 주문도 빠르게 늘고 있다. 올해 들어 최근까지 요기요의 야구장 포장·배달 주문은 지난해 같은 기간보다 37.3% 증가했다.

기사의 이해를 돕기 위한 자료사진. 클립아트코리아 제공

요기요는 인천 SSG랜더스필드와 서울 고척스카이돔 등 주요 구장에서 포장 주문과 좌석 배달 서비스를 운영하고 있다.

인기 매장 앞에 길게 줄을 서는 대신 좌석이나 가까운 수령 장소에서 음식을 받아 경기를 계속 보려는 관람객이 늘면서 관련 서비스 이용도 함께 증가한 것으로 보인다.

야구장이 단순히 경기를 보는 공간을 넘어 먹거리와 응원 문화를 함께 즐기는 장소로 자리 잡으면서 메뉴도 한층 다양해지고 있다.

업계 관계자는 “야구장 먹거리가 치킨 중심에서 벗어나 취향형 메뉴로 빠르게 다변화하고 있다”며 “특히 20·30대 관람객을 중심으로 간편하면서도 차별화된 메뉴를 찾는 수요가 커지는 분위기”라고 말했다.

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