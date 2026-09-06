'포항 내연산 치유의 숲' 등 경북 웰니스 관광 ‘반값 할인’

경북도는 '2026 경북 방문의 해'를 맞아 최대 50%까지 할인하는 '경북도 웰니스관광 체험주간(2차)'을 운영한다.

6일 경북도에 따르면 9월 7~13일까지 7일간 경북여행몰에서 웰니스관광 상품 24종을 최대 50% 할인된 가격으로 판매한다. 상품은 웰니스관광지 단일 체험상품 13종과 인근 관광자원을 연계한 묶음상품 11종으로 구성됐다.

'경북도 웰니스관광 체험주간(2차)' 홍보 포스터. 경북도 제공

할인 상품은 9월 7일 오전 10시부터 구매할 수 있으며, 체험주간 종료 이후에도 10월 13일까지는 30%, 10월 14일부터는 10% 할인된 가격으로 구매할 수 있다.

구매한 상품은 11월 30일까지 사용할 수 있으며, 기한 내 미사용 시 전액 환불 처리된다.

참여 웰니스관광지는 ▲내연산 치유의 숲(포항시) ▲경주 코오롱 호텔(경주시) ▲소노캄 경주 웰니스풀앤스파(경주시) ▲신라불교초전지(구미시) ▲국립산림치유원(영주시) ▲거꾸로 옛이야기 나라숲(상주시) ▲사담재 스테이(문경시) ▲문경세계명상마을(문경시) ▲경산동의한방촌(경산시) ▲조이풀빌리지(영덕군) ▲국립청도숲체원(청도군) ▲국립칠곡숲체원(칠곡군) ▲울진군 요트학교(울진군) 등 총 13곳이다.

도는 체험주간 참여 분위기 확산을 위해 이용객 대상 후기 이벤트도 진행한다. 11월 16일까지 후기 게시판에 사진과 후기를 작성한 이용객 중 15명 내외를 선정해 경북여행몰 바우처 10만 원을 지급하며, 선정된 후기는 향후 경북도 웰니스관광 홍보 콘텐츠로 활용할 계획이다.

이번 2차 체험주간이 상반기 성과를 이어가며 가을 여행철 경북의 웰니스관광 자원을 알리는 한편 온라인 판매체계를 통해 자유여행객의 접근성과 재방문 수요 확산에도 도움이 될 것으로 기대하고 있다.

박찬우 경북도 문화관광체육국장은 “이번 웰니스관광 체험주간 2차 운영은 가을 여행철을 맞아 경북의 우수한 치유관광 자원을 보다 많은 분들이 부담 없이 경험할 수 있도록 마련한 특별한 기회”라며 “앞으로도 경북만의 차별화된 웰니스관광 콘텐츠를 지속적으로 발굴해 지역관광 활성화로 이어질 수 있도록 힘쓰겠다”고 밝혔다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지