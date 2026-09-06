푸틴·美 ‘러·우 종전’ 논의… 평화협상 재개될까

블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 5일(현지시간) 도널드 트럼프 미국 대통령의 사위 재러드 쿠슈너와 스티브 윗코프 특사를 만나 우크라이나 전쟁 종식 방안을 3시간 넘게 논의했다. 멈춰선 우크라이나 평화협상이 재개될 수 있을지 세계의 관심이 집중된 가운데 뚜렷한 해결 방안이 마련됐다고 볼 만한 징후는 아직 없다는 평가도 나온다.



로이터통신에 따르면 유리 우샤코프 크렘린궁 외교정책 보좌관은 이날 회담이 끝난 직후 열린 브리핑에서 윗코프 특사와 쿠슈너가 “합의에 이를 수 있는 여러 방안에 대한 아이디어를 제시했다”고 밝혔다. 이어 그는 “이번 회담은 우크라이나 위기 해결에 대한 단순한 의견 교환을 넘어섰다”고 평했다.

블라디미르 푸틴 러시아 대통령(오른쪽)이 5일(현지시간) 러시아 모스크바 크렘린궁에서 도널드 트럼프 미국 대통령의 사위 재러드 쿠슈너(왼쪽), 스티브 윗코프 미 대통령 특사(가운데)와 만나 악수를 하고 있다. 러시아 대통령 공보실 제공, 타스통신연합뉴스

우샤코프 보좌관은 푸틴 대통령이 회담에서 러시아군이 “실질적인 진전을 이루고 있다”며 목표 달성을 자신했으며, 종전을 위해서는 “분쟁의 모든 근본 원인”을 해소해야 한다는 기존 입장을 재차 강조했다고 전했다.



이에 백악관 당국자는 외신에 보낸 성명에 대표단이 푸틴 대통령과 “향후 몇 주 내에 발표될 다음 단계에 대한 실질적인 계획을 논의했다”며 “내일 우크라이나에서 열릴 회담에서도 생산적인 논의가 이뤄지기를 기대한다”고 밝혔다.



윗코프 특사와 쿠슈너는 푸틴 대통령과의 회담 직후 모스크바를 떠났으며, 6일 우크라이나 수도 키이우에서 볼로디미르 젤렌스키 대통령을 만난다. 윗코프 특사가 러시아를 찾은 건 이번이 8번째며, 쿠슈너와 동행한 것은 3번째다. 또 이들이 우크라이나 키이우를 방문한 것은 전쟁 발발 이후 처음이다.

사진=타스통신연합뉴스

푸틴 대통령은 이날 미국 대표단과 회담이 열리기 전에 “우리가 오늘 다뤄야 할 상황은 녹록지 않다”면서도 “우리의 견해를 알려줄 준비가 돼 있다”고 했다. 또 그는 러시아가 사흘간 키이우에 대한 공격을 멈추기로 했다며, 우크라이나도 러시아에 대한 공격을 약 10분의 1 수준으로 줄였다고 밝혔다.



하지만 종전 조건을 둘러싸고 러시아와 우크라이나, 그리고 미국의 입장 차이는 여전히 큰 상황이다. 러시아 측은 우크라이나가 러시아가 병합을 선언한 도네츠크와 루한스크 등 4개 지역 전체를 양도하고, 북대서양조약기구(NATO·나토) 가입을 포기해야 한다는 입장을 고수하고 있다.



반면 우크라이나 측은 이 같은 러시아의 요구는 사실상의 항복 조건이라며 공습을 강화하는 등 강경 일변도다.

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