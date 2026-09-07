포격으로 1m 낮아진 734 고지의 ‘영웅’ [김태훈의 의미 또는 재미]

6·25 전쟁이 한창이던 1950년 8월15일 광복절에 신생 ‘육군종합학교’가 문을 열었다. 당시는 한국군과 미군 등 유엔군이 북한군에 밀려 후퇴를 거듭한 끝에 가까스로 낙동강 전선을 지키고 있던 때였다. 당연히 육군종합학교도 임시 수도 부산에 세워졌다. 육군의 장교 양성 기관으로 육군사관학교가 이미 존재했으나, 전쟁 발발 직후 그 생도들은 조기에 임관해 소위 계급장을 달고 전선에 투입됐다. 육사 운영이 정상화할 때까지 6∼9주일 과정의 단기 교육과 훈련을 거쳐 장교를 양성하는 것이 육군종합학교의 목표였다. 광복군 출신 김홍일(1898∼1980) 장군이 교장을 맡았다.

국가보훈부가 지난 2020년 2월 ‘이달의 6·25 전쟁 영웅’으로 김영국(1928∼1951) 육군 대위를 선정하며 언론에 배포한 포스터. 당시 보훈부는 “고인의 얼굴 사진을 구할 수 없어 6·25 전쟁 당시 고지 점령에 성공한 아군의 사진을 일러스트로 표현했다”고 밝혔다. 국가보훈부 제공

육군종합학교는 1년 남짓 존속하고 1951년 8월18일 임무를 종료했다. 육사가 경남 진해 새 교정에서 재(再)개교를 앞둔 시점이었다. 흔히 ‘육종’으로 불린 육군종합학교 출신 장교는 32기수에 걸쳐 7288명에 이른다. 2023년 개봉해 1300만명 넘는 관객을 동원한 영화 ‘서울의 봄’에는 1980년 12·12 사건 당일 반란군에 맞선 수도경비사령관 이태신(정우성)이 비중있는 인물로 등장한다. 그 모델이 된 장태완(1931∼2010) 장군이 바로 육종 11기 출신이다. 비록 장 장군은 전쟁에서 살아남아 별까지 달았지만, 육종 수료생 상당수는 초급 지휘관으로서 일선에서 병사들을 이끌다가 목숨을 잃었다. 7288명 가운데 1000명 가까운 이가 6·25 전쟁 기간 전사했다고 하니 참으로 눈물겨운 일이 아닐 수 없다.

김영국 육군 대위는 1928년 12월 충북 진천에서 태어났다. 21세이던 1950년 10월 부산 육군종합학교에 입교했다. 육종 9기에 해당하는 그는 8주일가량 교육과 훈련을 받고 그해 12월 소위로 임관했다. 미군 등 유엔군이 중심이 된 인천상륙작전 성공으로 한반도 통일이 눈앞에 다가왔다가, 중공군 개입에 따라 전세가 도로 뒤집어진 시점이었다. 육군 2사단에 배속된 김 소위가 앞으로 싸워야 할 적은 잇단 패배로 의기소침해진 북한군이 아니고 인해전술을 앞세운 중공군이 될 가능성이 컸다. 실제로 1951년 9월 소위에서 한 단계 올라선 김 중위에게 “중공군이 장악한 강원 철원 734 고지를 반드시 사수해야 한다”는 명령이 떨어졌다.

지난 3일 서울 용산 전쟁기념관에서 ‘이달(9월)의 호국 인물’로 선정된 김영국(1928∼1951) 육군 대위의 현양 행사가 열려 주요 참석자들이 기념 촬영을 하고 있다. 전쟁기념사업회 제공

734 고지는 6·25 전쟁 초반만 해도 해발 735m에 자리한 ‘735 고지’였다. 이후 쌍방 간에 치열한 포격전이 벌어지며 꼭대기가 1m가량 주저앉아 734 고지가 됐다. 당시 중대장 임무를 맡고 있던 김 중위는 부하들을 독려해 어떻게든 734 고지를 지켜내려 했다. 하나 수적으로 우세한 중공군은 파상 공세를 퍼부었다. 김 중위는 홀로 전진으로 돌격해 적군 6명을 사살하고 기관총 1정을 탈취하는 전공을 세운 뒤 장렬히 산화했다. 이에 자극을 받은 중대원들이 죽음을 무릅쓰고 싸운 끝에 가까스로 734 고지를 다시 탈환할 수 있었다. 김 중위에게는 대위로의 1계급 특진과 더불어 을지무공훈장 및 화랑무공훈장이 추서됐다. 지난 3일 서울 용산 전쟁기념관에서 ‘이달(9월)의 호국 인물’로 선정된 김 대위의 현양 행사가 열렸다. 생전에 찍은 얼굴 사진 한 장 남기지 못하고 전사한 영웅에게 그저 경의를 표할 뿐이다.

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