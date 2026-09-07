[재미로 보는 오늘의 운세] 9월 7일 (월요일) 60년생 동산 거래는 덕이 없고 부동산 거래는 덕이 온다

96년생 일에 자신감을 가지는 것이 중요하다. 84년생 금전융통은 최씨 유씨 안씨에 부탁하세요. 72년생 통신판매상품은 잘 가려서 구입하자. 60년생 동산 거래는 덕이 없고 부동산 거래는 덕이 온다. 48년생 계획대로 진행되지 않더라도 일시적인 현상이다. 36년생 후원자가 되고 싶다면 그냥 지켜보자.

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99년생 상사 때문에 상심하는 시기다. 87년생 자유롭게 이동하기 좋은 운세다. 75년생 오늘은 오전에는 불리해도 오후에 좋아지는 일진. 63년생 금전문제는 김씨 허씨 조씨가 해결에 도움이 된다.51년생 아파트 빌라 주택매매는 서남방으로 추진하시오. 39년생 사소한 문제로 시비가 엇갈려 마음이 불편해진다.

00년생 생각지 않던 도움으로 고민해결 운. 88년생 괜한 구설에 오르내리기 쉽다. 76년생 부지런한 사람은 한 가지라도 더 얻는다. 64년생 금전융통은 서북방으로 추진하세요. 52년생 집을 기점으로 멀리 있는 부동산은 매매가 좋다. 40년생 의미심장한 표현도 상대방이 알지 못하면 소용없다.

01년생 안쪽보다 밖의 기운이 좋다. 89년생 첫인상이 좋은 이성에 접해보자. 77년생 감정표현은 있는 그대로의 모습을 전하는 것이다. 65년생 점포매매는 남서방으로 추진하세요. 53년생 금전문제는 동남으로 진출하면 단서가 잡힌다. 41년생 서운한 마음은 표출해야지 속에 두면 병만 생긴다.

02년생 만남에서 득 볼 일 없으니 가급적 피하라. 90년생 신용에 문제가 발생하니 주의하자. 78년생 복잡한 일에 노출되어 있다면 조언을 구하라. 66년생 상가매매는 어렵고 토지 땅매매는 가능하다. 54년생 재정문제는 멀리서 희소식이 날아온다. 42년생 소중한 것이 있으면 주머니 속에 고이 간직하라.

03년생 느림의 미학을 한번 실천해 보라. 91년생 가슴에 단비가 내리는 운세다. 79년생 의욕만 앞세우다가는 밥그릇 엎지른다. 67년생 아파트 빌라 주택매매는 서북방으로 추진하세요. 55년생 금전융통에 고심이 있으면 윗사람 동료에 부탁하세요. 43년생 남의 일에 간섭하면 좋은 일을 하고도 멀어진다.

04년생 변동, 이동 운 없으니 뒤로 미룰 것. 92년생 서남방에서 좋은 이성을 만난다. 80년생 사고방식이 다르다고 맞추려들면 시끄럽다. 68년생 토지 땅 대지매매는 동남방으로 추진하세요. 56년생 재정문제는 서북방으로 진출하여라. 44년생 모이지 않고 흩어지니 다독거려야 편하다.

05년생 많으며 매끄럽지 못하다. 93년생 탄탄대로가 반대의 기운이 감돈다. 81년생 금전문제는 이씨 박씨 윤씨의 도움이 있다. 69년생 탄력에 상관없이 지금의 상태를 유지하라. 57년생 토지 땅 대지매매는 동북방으로 추진하세요. 45년생 두 가지 이상의 것을 생각하지 말고 일하자.

06년생 집중하면 못 이루는 일 없다. 94년생 바라는 것을 성취하기엔 아직 이르다. 82년생 마술사의 손짓처럼 청중을 즐겁게 해라. 70년생 점포매매는 서북방으로 추진하세요. 58년생 금전문제는 오전에 약속하면 길하다. 46년생 책임감이 강하면 덕을 쌓고 존경을 한 몸에 받는다.

95년생 현실감각을 잃어버리는 것은 착오가 많다. 83년생 받을 사람이 많고 줄 것은 정해진 상태다. 71년생 금전융통은 남북방으로 추진하세요. 59년생 아파트 빌라 주택매매는 동남방으로 추진하세요. 47년생 인망을 얻고자 한다면 눈높이를 낮추어라. 35년생 후손과 부동산관계를 의논할 시기다.

백운철학원

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