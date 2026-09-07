암 진단 후 금연 성공하면 흡연자보다 사망위험 8% ↓

암을 진단받은 뒤 담배를 끊은 환자는 계속 흡연한 환자보다 사망 위험과 심근경색·뇌졸중 등 심혈관질환 발생 위험이 낮다는 국내 대규모 연구 결과가 나왔다. 암 진단 뒤에도 흡연을 지속하는 환자가 적지 않은 만큼 암 생존자 관리에서 적극적인 금연 치료가 필요하다는 지적이다.

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삼성서울병원 암병원 암환자삶의질연구소 신동욱·최혜림 가정의학과 교수, 폐식도외과 김홍관 교수, 임상역학연구센터 강단비 교수 연구팀은 국민건강보험공단 자료를 토대로 2015∼2022년 암 진단 당시 흡연자 4만6834명을 분석한 결과를 미국공중보건학회지(American Journal of Public Health) 최근호에 발표했다.



6일 삼성서울병원에 따르면 연구 대상자 가운데 암 진단 후에도 연초 담배를 계속 피운 환자는 1만7418명으로 전체의 37.2%였다. 완전히 금연한 환자는 2만5909명(55.3%), 전자담배를 사용한 환자는 3507명(7.5%)이었다. 전자담배 사용군 가운데 2252명(64.2%)은 연초와 전자담배를 함께 사용하는 이중 사용자였다.



연구팀이 환자들을 중앙값 4.2년 동안 추적하며 나이와 성별, 소득, 암종, 치료 방식, 암 진단 전 흡연량, 동반질환 등의 영향을 보정한 결과 금연군의 전체 사망 위험은 연초 흡연 지속군보다 8% 낮았다.



차이는 심혈관질환에서 더욱 뚜렷했다. 심근경색과 뇌졸중 등을 포함한 주요 심혈관 사건 발생 위험은 금연군에서 연초 흡연 지속군보다 36% 낮았다.



암 치료가 끝난 뒤에도 흡연 관리가 중요한 이유다. 암 환자는 암 자체와 치료로 인한 건강 위험뿐 아니라 심혈관질환 등 만성질환 위험도 함께 관리해야 한다. 연구 결과는 암을 진단받은 시점이 금연을 적극적으로 유도해야 할 중요한 계기가 될 수 있음을 보여준다.



전자담배 사용군에서도 연초 흡연을 지속한 환자보다 위험이 낮게 나타났다. 전자담배 사용군의 전체 사망 위험은 연초 지속 흡연군보다 16%, 주요 심혈관 사건 위험은 28% 낮았다. 다만 이를 전자담배가 금연을 대체할 수 있다는 의미로 해석해서는 안 된다고 연구팀은 강조했다. 이번 연구는 흡연 형태에 따른 건강 결과의 연관성을 살펴본 관찰연구인 데다 전자담배 사용군 상당수가 연초를 함께 피우고 있었다. 전자담배 사용에 따른 폐 합병증 등의 위험도 고려해야 한다.



연구팀은 “암 생존자 관리의 핵심은 완전 금연”이라며 “금연이 어려운 환자의 경우 위해 감소를 위한 선택지로 전자담배 전환을 신중하게 검토할 수 있다”고 밝혔다.

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