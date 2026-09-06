AG 앞둔 '무결점' 안세영, 2주 연속 금빛 스매시…승률 98％

2026 아이치·나고야 아시안게임을 앞둔 한국 배드민턴의 간판 안세영(삼성생명)이 압도적인 기량을 뽐내며 2주 연속 정상에 올라 완벽한 '금빛 예열'을 마쳤다.



여자 단식 세계랭킹 1위 안세영은 6일 중국 선전 아레나에서 열린 2026 세계배드민턴연맹(BWF) 월드투어 중국 마스터스(슈퍼 750) 여자 단식 결승에서 세계랭킹 9위 미야자키 도모카(일본)를 45분 만에 2-0(21-17 21-6)으로 완파했다.

사진=신화연합뉴스

이로써 안세영은 2024년과 2025년에 이어 이 대회 3연패의 위업을 달성했다.



아울러 지난 3월 전영오픈 결승에서 왕즈이(중국)에게 패한 뒤 33연승을 내달리며 경이로운 승률 98％ 고지에 올라섰다.



올 시즌 단체전을 포함해 이미 10개 대회에서 우승 트로피를 들어 올린 안세영은 현재까지 49승 1패를 기록 중이다.



이미 지난해 역대 남녀 단식 선수 중 최고 승률인 94.8%(72승 4패)로 배드민턴의 새 역사를 썼던 안세영은 올 시즌 자신의 최고 기록마저 넘어설 기세다.



약 한 달간의 부상 재활을 마치고 복귀한 지난달 세계선수권대회에서 한 게임도 내주지 않는 '무결점 우승'을 일궈냈던 안세영은 이번 대회에서도 빈틈이 없었다.



32강전부터 결승까지 역시 단 한 게임도 빼앗기지 않았으며, 모든 경기를 40분 남짓으로 마무리하는 체력 안배 속에 2주 연속 우승을 달성했다.



준결승에서 세계랭킹 2위 왕즈이를 잡아내는 파란을 일으키며 결승에 진출한 미야자키도 안세영 앞에서는 속절없이 무너졌다.



안세영은 이번 승리로 미야자키를 상대로 통산 8전 전승의 절대 우위를 이어갔다.



이날 안세영은 첫 게임 초반부터 리드를 잡았고, 9-9 동점 이후 단 한 번의 추격도 허용하지 않은 채 여유 있게 첫 게임을 챙겼다.



2게임은 한결 수월했다. 시작부터 8점을 내리 쓸어 담으며 미야자키의 추격 의지를 꺾었고, 상대에게 단 6점만 내준 채 금세 승부를 매조졌다.

<연합>

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