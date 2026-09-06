공짜 점검 실화인가…금천구, ‘추석 맞이’ 자동차 무상점검 [한강로 사진관]

한강로 사진관은 세계일보 사진부 기자들이 만드는 코너입니다. 우리가 세상을 보는 방법은 다양합니다. 눈으로도 보고 귀로도 듣습니다. 간혹 온몸으로 느끼기도 합니다. 사진기자들은 매일매일 카메라로 세상을 봅니다. 취재현장 모든 걸 다 담을 순 없지만 의미 있는 걸 담으려고 합니다. 그리고 조금은 사심이 담긴 시선으로 셔터를 누릅니다. 다양한 시선의 사진들을 엮어 사진관을 꾸미겠습니다

6일 서울 금천구청 주차장 출입구 인근에서 서울시자동차전문정비사업조합 금천구지회 관계자들이 ‘추석맞이 자동차 무상점검’을 진행하고 있다. 이날 지회는 금천구민과 관내 직장인이 소유한 자동차를 대상으로 엔진·변속기·브레이크 등 각종 오일류, 타이어 공기압·배터리·벨트류, 유리세정액·냉각수, 등화류 등을 점검했다.

추석 귀성길은 보닛 아래에서 시작된다. 평소에는 좀처럼 열 일이 없지만, 명절을 앞두고서야 그 안을 들여다 본다. 명절을 앞둔 6일 금천구청 주차장 앞에서는 보닛 아래 안전을 점검하는 손길이 이어졌다.

이날 서울 금천구청 주차장 출입구 앞, 서울시자동차전문정비사업조합(카포스) 금천구지회 정비사들이 오전 10시부터 금천구민과 관내 직장인들이 몰고 온 차량의 보닛을 차례로 열었다. 구가 마련한 ‘추석맞이 자동차 무상점검’ 자리다.

6일 서울 금천구청 주차장 출입구 인근에서 서울시자동차전문정비사업조합 금천구지회 관계자들이 ‘추석맞이 자동차 무상점검’을 진행하고 있다.

6일 서울 금천구청 주차장 출입구 인근에서 서울시자동차전문정비사업조합 금천구지회 관계자들이 차량 바퀴 공기압을 측정하며 ‘추석맞이 자동차 무상점검’을 진행하고 있다.

6일 서울 금천구청 주차장 출입구 인근에서 서울시자동차전문정비사업조합 금천구지회 관계자들이 ‘추석맞이 자동차 무상점검’을 진행하고 있다.

점검은 엔진·변속기·브레이크 오일 등 각종 오일류에서 시작해 타이어 공기압과 배터리, 벨트류, 유리세정액과 냉각수, 전조등·제동등·방향지시등 같은 등화류까지 이어졌다. 부족한 오일류와 유리세정액, 냉각수는 그 자리에서 채워 줬다. 다만 오일류 교환이나 등화류 교체는 하지 않는다. 고장을 고치는 자리가 아니라, 먼 길에 나서기 전 이상 유무를 미리 확인하는 자리다.

필요한 경우 오일류와 유리세정액·냉각수를 보충했다. 다만, 오일류 교환이나 등화류(전조등·제동등·방향지시등 등) 교체는 하지 않는다.

최기찬 구청장은 “추석을 앞두고 구민과 관내 직장인들이 차량 상태를 미리 살펴 안전한 귀성길에 오르길 바란다”며 많은 참여를 당부했다.

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