"과장선에서 막혀? 알았어"…韓, 김승원-브로커 통화 녹취 공개

무소속 한동훈 의원은 6일 김승원 법무부 장관 후보자가 신약 임상시험 승인 청탁 사건에 연루된 브로커 양 모씨와 한 통화 내용을 공개하며 '청탁 문자'를 주고받기 전부터 "노골적 불법적 통화들이 있었다"고 밝혔다.



한 의원은 이날 페이스북을 통해 "양씨나 김 후보자 측에서 마치 언론에 청탁 문자 두 번이 전부라고 하는 것 같은데, 거짓말"이라며 관련 녹취록을 공개했다.

법무부 장관 후보인 김승원 더불어민주당 의원과 한동훈 무소속 의원이 지난 1일 서울 여의도 국회에서 열린 제439회국회(정기회) 개회식에서 인사하고 있다.

녹취록에 따르면 2021년 10월 12일 1차 통화에서 김 후보자는 양씨에게 "직접 챙겨보라고 내가 얘기 한번 해볼게. 무슨 처 어디야? 어디, 과가 혹시. 아, 뭐 식약처장 알 테니까. 그럼 그렇게 3상 허가를 빨리 내서 어쨌건 결과를 봐야 할 거 아니냐. 그런 식으로 직접 처장님이 챙겨봐달라고, 보고해달라고 할게"라고 말했다.



김 후보자는 2차 통화에서는 "내가 말씀을 드렸고 일단 확인해서 나에게 보고해준다고 하니까 한번 기다려보시고 처장께서는 모든 가용화 인력을 배치해서 진행을 빨리하는 거를 돕고 있다, 이렇게 원칙적인 이야기를 하네"라고 언급했다.



이에 양씨는 "맞아요. 그래서 오늘 자료 주려고 했는데 또 다른 담당자가 오늘 주지 말라고 이게 담당자끼리 책임 회피인데 조금 이슈 사항이니까 담당자들이 연락은 오는데 과장 선에서 넘어가지를 않는다고 해요"라고 토로했다.



그러자 김 후보자는 "과장 선에서 막혀 있다? 알았어"라고 답했다.



한 의원은 "2021년 10월 12일 당일에만도 김 후보자와 양씨, 김강립 식약처장 사이에 청탁 문자 주고받기 전에 이런 노골적 불법적 통화들이 있었다"고 설명했다.



그러면서 "김 후보자의 로비를 받은 김 처장은 제가 좀 전에 공개한 비서 고모씨 문자메시지로 '바로 그 막혀있던 과장 김모씨에게' 청탁 사실을 전달한다. '로맨틱'하고 '성공적'"이라고 꼬집었다.



한 의원이 공개한 문자 메시지는 김 처장 비서인 고씨가 임상정책과장이었던 김씨에게 보낸 것으로, 고씨는 "과장님. 김승원 의원이 따로 문자를 보냈습니다. 처장님이 챙겨보되, 다음부터는 그쪽에서 이런 얘기 안 나오게끔 해달라고 하셨습니다"라고 보냈다.



한 의원은 "실무진까지 전달된 성공한 로비였던 것"이라고 지적했다.



한 의원은 또 코로나19가 한창이던 2021년 2월 더불어민주당 지도부가 제주를 찾아 치료제를 개발하는 업체를 격려했는데, 해당 업체 대표가 이번 의혹의 중심에 있는 인물이라는 영상을 공개하며 "'오빠 독약 로비'는 김승원 한 명의 문제가 아니다. 그래서 민주당이 '잘한 일', '공익 민원'이라며 총력전에 나서는 것"이라고 지적하기도 했다.



앞서 판사 출신인 김 후보자는 2021년 10월 양씨의 청탁에 따라 김강립 당시 식품의약품안전처 처장에게 코로나19 치료제의 임상시험 승인을 요청한 혐의로 수사를 받았으나, 검찰은 직접적인 금품 수수가 없고 청탁의 위법성을 단정하기 어렵다며 2024년 12월 김 후보자를 기소유예 처분했다.

<연합>

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