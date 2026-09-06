2025년 연간 수출규모 넘어섰다…2026년 1조달러 달성 가능성도

올해 우리나라 수출액이 지난해 연간 실적을 돌파하며 역대 최대 실적을 기록했다. 이 같은 수출 호조세가 지속될 경우 올해 사상 최초로 연간 수출 1조달러 달성도 가능할 전망이다.

6일 관세청에 따르면 지난 5일 오후 1시 올해 누적 수출액이 7094억달러를 기록하며 역대 최대였던 지난해 연간 수출액(7093억달러)를 넘어섰다. 지난해 기록을 117일 앞당겨 달성한 것이다.

지난 8월 부산항 신선대부두에 수출입 화물이 쌓여 있는 모습. 연합뉴스

올해 수출은 중동전쟁 등의 대외 악재에도 반도체를 중심으로 견조한 성장세를 이어가며 역대 최대 실적을 경신했다. 지난 1월부터 동월 대비 역대 최대 수출 기록을 달성했고, 지난 6월에는 사상 처음으로 월간 수출액이 1000억달러를 넘어섰다.

수출 성장세를 주도한 것은 반도체다. 반도체의 1∼8월 누적 수출액은 2812억달러로 전년 동기 대비 169.6% 뛰면서 전체 증가세를 이끌었다. 전체 수출에서 반도체가 차지하는 비중은 40.6%에 달했다.

컴퓨터 주변기기(262.2%)와 석유제품(40.7%), 무선통신기기(28.1%), 선박(12.4%) 등의 수출도 증가세를 보였다. 반면 승용차(-4.4%), 자동차부품(-7.3%) 등은 감소했다.

국가별로는 중동(-9.8%)을 제외하고 중국(76.1%), 미국(57.0%), 베트남(57.7%), 유럽연합(19.0%) 등 주요 시장에서 고른 성장세를 보였다.

이종욱 관세청장은 이날 이재명 대통령에게 “현재의 견조한 수출 흐름이 이어진다면 12월 초쯤 연간 수출 1조달러 달성이 전망된다”고 보고했다. 연간 수출 1조달러를 달성한 국가는 현재 미국, 중국, 독일뿐이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지