폭염 끝나자 모기 다시 기승…올해 첫 모기지수 100 돌파

경기도 수원시 팔달구 수원천에서 보건소 관계자들이 방역 작업을 하고 있다. 뉴시스

한동안 폭염에 자취를 감췄던 모기가 선선해진 날씨와 함께 다시 급증하고 있다.

인공지능(AI) 기반 실시간 감시에서 모기지수가 올해 처음 100개체를 넘어선 가운데 일본뇌염을 옮기는 작은빨간집모기도 증가한 것으로 나타났다.

6일 질병관리청의 올해 35주차 실시간 모기 감시 현황에 따르면 지난달 24~29일 국내 7개 권역에서 일일 모기발생 감시장비로 채집한 모기지수는 평균 100.9개체로 집계됐다.

전주인 34주차 53.0개체와 비교하면 47.9개체 늘어난 수치다. 질병청이 올해 AI 기반 실시간 모기감시 장비(DMS)를 도입한 이후 모기지수가 100개체를 넘어선 것은 이번이 처음이다.

실시간 모기지수는 28~32주차까지 40~50개체 안팎을 오르내리다 33주차 99.5개체로 급증했다. 이후 34주차 53.0개체로 다시 떨어졌지만 한 주 만에 또다시 크게 늘었다.

일본뇌염 매개모기인 작은빨간집모기도 증가했다. 35주차 평균 지수는 102개체로 전주 68개체보다 늘었다. 다만 지난해 같은 기간 228개체보다는 낮은 수준이다.

말라리아 매개모기인 얼룩날개모기류는 34주차 평균 3.5개체로 전주 3.6개체와 비슷했으며, 지난해 7.9개체보다 낮았다.

모기는 기온과 습도의 영향을 크게 받으며 일반적으로 25~30도 안팎에서 활발하게 활동하는 것으로 알려져 있다.

올해는 8월 중순까지 낮 기온이 40도에 육박하는 폭염이 이어지면서 모기 활동이 위축됐지만, 광복절 연휴 이후 비가 내리고 습도가 높아진 데다 아침 최저기온도 25도 아래로 떨어지면서 다시 활동하기 좋은 환경이 만들어진 것으로 보인다.

질병관리청 관계자는 “올해 32~34주차가 폭염 기간이어서 (모기 지수 등락에) 영향을 준 것으로 보인다”며 “실시간 AI 기반 감시망으로 채집한 모기 수와 기온·강우 사이의 상관관계를 연말께 분석해 볼 예정”이라고 말했다.

모기는 일본뇌염과 말라리아 등 감염병을 옮길 수 있어 가을철에도 주의가 필요하다.

질병청은 모기가 활동하는 10월까지는 일몰 이후 야외활동을 가급적 자제하고, 야간에 외출할 경우 밝은색의 긴 옷과 품이 넓은 옷을 착용할 것을 권고했다. 노출된 피부에는 모기기피제를 사용하는 것이 좋다.

집에서는 방충망을 정비하고 집 주변에 물이 고이지 않도록 관리하는 것도 모기 발생을 줄이는 데 도움이 된다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지