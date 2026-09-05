[속보] 용혜인 “‘1.9억 당비’ 절세 목적 아냐…통상적 정치활동”

용혜인 성평등가족부 장관 후보자가 4일 오전 서울 서대문구 한국청소년활동진흥원에 마련된 인사청문회 준비 사무실로 출근하고 있다. 뉴스1

용혜인 성평등가족부 장관 후보자가 소속 정당에 1억 9000만원 상당의 당비를 납부하고 세액공제를 받아 이른바 ‘꼼수 절세’를 했다는 의혹에 반박했다.

용 후보자 인사청문준비단은 5일 설명자료를 내고 “후보자가 소속 정당에 당비(정치자금 기부금)를 납부한 것은 절세 목적이 아니다”라고 밝혔다.

앞서 한 매체는 후보자가 자신이 창당에 참여한 기본소득당에 약 1억 9000만원의 당비를 내고 정치자금 기부금 세액공제를 통해 약 3600만원의 세금을 감면받았다고 보도했다.

이에 준비단은 “후보자는 소속 정당의 유일한 국회의원으로서 책임감을 갖고 근로소득의 일부를 일반당비로 정기 납부해 왔다”며 “이는 통상적인 정치활동에 해당한다”고 설명했다.

특히 당비 납부가 경제적 이익을 얻기 위한 행위라는 지적에 대해선 “후보자가 경제적 이익을 목적으로 했다면 세액공제가 아닌 당비 납입액을 상당수 줄이는 것이 경제적으로 합리적일 것”이라고 반박했다.

준비단은 “적법한 당비 납부와 소득세법에서 정한 세액공제를 ‘꼼수절세’로 규정한 것은 부적절하며 사실과도 다르다”고 밝혔다.

그러면서 “앞으로도 후보자의 의정활동과 세금 납부와 관련한 자료를 투명하게 공개하고 제기되는 의혹에 성실하게 설명하겠다”고 덧붙였다.

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