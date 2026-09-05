그리 "새엄마 악플 너무 많아…방송 나오는 게 전부 아냐"

방송인 그리(김동현)가 새엄마를 향한 악플이 달리자 관계가 좋다고 해명했다.

4일 유튜브 채널 '김그리'에는 '그동안의 의혹, 직접 해명하겠습니다'라는 제목의 영상이 게재됐다.

그리. 유튜브 캡처

그리는 구독자의 질문에 답변하는 시간을 보냈다. 그리는 '짠하다'는 댓글이 다수 달린 데 대해 "제가 씁쓸해하는 표정이 있다고 하는데 제 표정이 원래 그렇다"고 했다.

이어 "아무리 신나도 잘 티가 안 난다. 너무 짠하게 보지 마시라. 짠하다보단 착하다가 나은 것 같다"고 했다.

그는 "새엄마에 대한 악플이 너무 많다. 방송에 나오는 게 전부가 아니다. 제가 갔을 때 주스도 챙겨주셨고, 케이크도 주셨고 항상 빈 손으로 안 보내신다"고 했다.

아울러 "제가 카메라도 있고 하니, (새)엄마가 앵글 안으로 들어오시면 좀 그럴까 봐 다 거절을 했다"고 했다.

그리는 "제가 서운한 게 없다. 새엄마랑은 그저께도 연락을 주고받았다. 술을 되게 좋아하신다. 제가 여러 술을 시음하는 걸 좋아하니 제가 맛있었던 술을 선물로 보내드렸다"고 했다.

또 "'너무 맛있어서 아들'이러고 왔다. 저희끼린 아무런 문제가 없다"고 했다.

<뉴시스>

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