전문가의 전원 생활! : 문해력 키우는 《한자어 탐정단》 - 002

□ 수사 단어 ·전(田)[밭 전] : 네모반듯하게 구획된 시골의 밭이나 농사를 짓는 땅을 뜻하는 글자. 전원(田園), 유전(油田) ·전(專)[오로지 전] : 다른 것은 신경 쓰지 않고 오직 그것 하나에만 온 힘을 집중하거나 혼자 독차지하는 글자. 전문(專門), 전념(專念, 오직 한 가지 일에만 마음(念)을 쏟음.) ·독점(獨占) : 다른 사람을 제쳐두고 혼자서(獨) 모든 이익을 차지함. (전할 전의 '전'과 뜻통하는 유관 단어!)

□ 수사 보고서

탐정 여러분, 전(田)원과 전(專)문은 겉보기엔 비슷해 보여도 속뜻은 완전히 반전 매력을 가지고 있죠.

첫 번째는 "농사를 짓는 땅이나 밭"을 뜻하는 밭 전(田) 자입니다. 네모난 논밭에 농사를 짓기 위해 십(十) 자 모양으로 길을 예쁘게 내놓은 시골의 밭 모양을 그대로 본떠 만들었답니다. "시골의 아름다운 풍경을 뜻하는 전원(田園)", "땅속에 석유가 가득 묻혀 있는 기름 밭인 유전(油田)"에 쓰입니다.

두 번째는 "오직 그것 하나만! 몽땅 독차지!"라는 강력한 뜻을 가진 오로지 전(專) 자입니다. "한 우물만 판 최고의 달인을 뜻하는 전문(專門)가", "딴생각하지 않고 오직 한 일에만 마음을 쏟는 전념(專念)"에 쓰이는 글자랍니다. 기억하세요! 네모난 시골 밭 모양이 보이면 밭 '전(田)', 오직 한 우물만 파며 독차지하면 오로지 '전(專)'이라는 사실을요!

□ 수사 확인

1. 다음 중 '전'에 쓰인 한자의 성격이 나머지 셋과 다른 하나를 고르세요.

① 이번에 새로 개장한 놀이터는 오직 어린이들만 이용할 수 있는 어린이 전용 공간이다.

② 민우는 커서 자동차를 가장 잘 고치는 자동차 수리 전문가가 되고 싶어 한다.

③ 할머니께서는 시골의 고요한 전원마을에서 상추와 고추를 키우며 살고 계신다.

④ 우리 팀의 주장 선수는 오직 이번 결승전 시합에 승리하는 것에만 전념하고 있다.

2. 다음 미래 과학 기사의 한 장면을 읽고, 흐름상 빈칸에 가장 알맞은 단어를 에서 찾아 순서대로 써넣으세요.

[<보기>: 전원, 유전, 전문, 전념, 독점]

"미래 과학 연구소의 탐정들은 바다 한가운데에서 새로운 대규모 석유 ( ① )을 발견했습니다. 과거에는 소수의 거대 기업들이 에너지를 ( ② )하며 이익을 챙겼지만, 이제는 모든 사람이 공평하게 에너지를 나누어 가질 수 있게 되었죠. 연구소의 한 에너지 ( ③ )가는 이번 발견이 지구 환경을 지키는 데 큰 도움이 될 것이라 말했습니다. 이 소식을 들은 많은 도시 사람들은 매연 가득한 도심을 떠나, 친환경 에너지를 사용하는 깨끗한 시골 ( ④ ) 도시로 이사할 꿈에 부풀었습니다. 과학자들은 이제 대체 에너지를 더 안전하게 개발하는 연구에만 ( ⑤ )하겠다고 당찬 포부를 밝혔습니다.“

□ 수사 단서

단어 주변의 풍경과 분위기를 살펴보세요! '시골, 풍경, 마을, 기름(석유)'처럼 땅이나 자연과 관련된 맥락에는 밭(田)! 혼자서 다 차지하는 집념의 맥락에는 오로지(專) 자라고 구별하면 명쾌해집니다.

[정답]

1번: ③ (시골의 논밭을 뜻하는 밭 전(田) 자가 쓰였습니다.)

2번: ① 유전 ② 독점 ③ 전문 ④ 전원 ⑤ 전념

「한자어 탐정단」 시리즈 제공 : 세계일보·캐리에듀 문해력 연구소

매주 월, 수 연재

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