젠슨 황 엔비디아 CEO, 네팔 ‘대홍수’ 피해자 위해 135억원 기부

엔비디아의 창업자이자 최고경영자(CEO)인 젠슨 황이 대홍수로 막대한 인명·재산 피해가 발생한 네팔에 1000만 달러(약 135억원)를 기부했다.

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO). 로이터연합

4일(현지시간) 히말라야타임스 등 외신에 따르면 스와르님 와글레 네팔 재무장관은 이날 영상 메시지를 통해 “네팔 정부를 대표해 홍수 피해자들을 돕기 위해 재난구호기금에 1000만 달러를 기부한 젠슨 황에게 진심으로 감사드린다”고 밝혔다.

와글레 장관은 이번 기부가 홍수 피해 주민들의 구호와 재건을 지원하는 데 도움이 될 것이라며 “이번 기부가 더 많은 사람들이 뜻깊은 일에 동참하도록 영감을 주기를 바란다”고 말했다.

황 CEO의 기부로 네팔 재난구호기금의 총모금액은 약 6600만 달러(약 891억원)를 넘어선 것으로 전해졌다.

네팔은 지난주 대홍수가 발생한 이후 여러 국가와 국제기구, 민간단체 등으로부터 구호물자와 재정 지원을 비롯한 다양한 형태의 지원을 받고 있다.

네팔 국가재난관리청(NDRRMA)에 따르면 이번 대홍수로 인한 사망자는 1259명, 실종자는 5083명으로 집계됐다. 대규모 인명 피해와 함께 주택과 도로, 전력·통신 시설 등 사회기반시설에도 상당한 피해가 발생한 것으로 알려졌다.

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