쏠라이트, ‘올해의 브랜드 대상’ 자동차배터리 부문 7년 연속 1위

왼쪽부터 한국경제신문 이건호 상무, 현대성우쏠라이트 이수철 대표이사

현대성우쏠라이트㈜의 자동차 배터리 브랜드 ‘쏠라이트(SOLITE)’가 한국소비자브랜드위원회가 주최하고 한국경제신문과 한국소비자포럼이 주관하는 ‘2026 올해의 브랜드 대상’에서 7년 연속 자동차 배터리 부문 1위에 선정됐다.

‘올해의 브랜드 대상’은 대국민 소비자 투표를 통해 부문별 브랜드를 선정해 시상하는 행사다.

쏠라이트는 현대성우쏠라이트의 대표 연축전지 브랜드로 자동차를 비롯해 선박, 농업 및 산업 기계 등에 안정적인 전력을 공급하고 있다. 완성차 순정 납품을 비롯해 전국 100여 개 대리점 유통과 해외 100여 개국 수출을 통해 국내외에서 제품을 판매하고 있다. 창립 이래 지속적인 기술 개발과 다양한 기술 특허 취득을 이어왔으며, 회사 측에 따르면 현재 86종 970품목의 제품 라인업을 갖추고 있다.

현대성우쏠라이트는 AGM과 EFB 시리즈 등 고성능 배터리 라인업을 운영하고 있다. AGM 배터리는 연비 향상과 공회전으로 인한 환경오염 절감을 위한 ISG(Idle Stop & Go) 시스템 차량에 탑재되는 고성능 제품이다. EFB 배터리는 AGM 배터리와 일반형 CMF 배터리의 중간 단계 제품으로, 회사 측은 일반형 CMF 배터리보다 성능을 강화한 제품이라고 설명했다.

특히 고온다습한 날씨가 이어지는 여름철에는 차량 내 냉방장치와 각종 전장품 사용이 증가하는 만큼 배터리 상태를 사전에 점검하는 것이 중요하다. 고온 환경은 배터리 성능과 수명에 영향을 줄 수 있어 배터리 상태를 정기적으로 점검하고, 장기간 차량을 운행하지 않을 경우 방전에 유의하는 등 관리가 필요하다.

이밖에도 현대성우쏠라이트는 쏠라이트 브랜드 인지도 제고를 위해 1997년 ‘쏠라이트 인디고 레이싱’을 창단해 운영하고 있다. 한국대학스키연맹 후원과 주니어 드라이버 육성 프로그램 등 스포츠 후원 활동도 이어가고 있다.

현대성우쏠라이트 이수철 대표이사는 “소비자 여러분의 꾸준한 관심과 성원 덕분에 쏠라이트 배터리가 7년 연속 ‘올해의 브랜드 대상’ 자동차 배터리 부문 1위에 선정될 수 있었다”며 “앞으로도 지속적인 기술 개발과 품질 향상을 통해 더 좋은 제품과 서비스로 고객의 성원에 보답하겠다”고 말했다.

한편 현대성우쏠라이트는 지주회사인 현대성우홀딩스, 주요 자동차 부품 및 알로이휠 전문 제조사인 현대성우캐스팅과 함께 현대성우그룹에 속해 있다.

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