케어놀로지, ‘2026 올해의 브랜드 대상’ 2관왕…피부장벽케어 중국·미스트 부문 1위

사진=케어놀로지 제공

피부과 전문의 임이석 원장이 만든 더마 코스메틱 브랜드 케어놀로지(Carenology)가 ‘2026 올해의 브랜드 대상’에서 피부장벽케어 중국 부문과 미스트 부문 각각 1위에 선정됐다고 밝혔다.

케어놀로지는 임이석 원장의 임상 경험과 피부과학 연구를 기반으로 설립된 브랜드로, 피부 장벽을 중심으로 보습과 진정, 안티에이징 등 다양한 피부 고민을 고려한 제품을 개발하고 있다. 브랜드는 일상적인 피부 관리에서도 피부 장벽과 피부 컨디션 관리가 중요하다는 점에 주목해 관련 제품군을 확대해 왔다.

이번 브랜드 대상에서는 피부장벽케어 중국 부문에 이어 미스트 부문에서도 1위에 선정됐다. 케어놀로지는 보습과 피부 장벽 케어를 중심으로 미스트를 포함한 제품 포트폴리오를 확대해 왔다.

최근에는 PDRN을 활용한 신제품 미스트를 공개하며 미스트 라인업 확대에 나섰다. PDRN 미스트는 미스트 형태의 사용 편의성과 보습, 피부 컨디션 관리를 고려해 일상에서 피부 컨디션을 관리할 수 있도록 기획됐다. 이번 신제품을 포함해 피부 장벽 케어를 중심으로 한 제품군을 일상적인 스킨케어 영역으로 확대해 나갈 계획이다.

브랜드 관계자는 “올해의 브랜드 대상 2관왕은 피부과 전문의의 전문성과 피부과학을 바탕으로 소비자가 필요로 하는 제품을 개발하기 위해 꾸준히 노력해 온 결과라고 생각한다”며 “9월 새롭게 선보이는 PDRN 미스트를 비롯해 앞으로도 피부 장벽을 중심으로 일상에서 편리하게 사용할 수 있는 전문적인 더마 솔루션을 지속적으로 선보이겠다”고 말했다.

한편 케어놀로지는 피부과 전문의 임이석 원장의 전문성을 바탕으로 피부과학 연구와 제품 개발을 이어가며 더마 코스메틱 제품군을 확대하고 있다.

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