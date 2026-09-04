李대통령, 6∼9일 프랑스 국빈 방문… 마크롱과 정상회담

이재명 대통령이 오는 6일부터 9일까지 프랑스를 국빈 방문해 에마뉘엘 마크롱 대통령과 정상회담을 갖는다.

위성락 국가안보실장이 4일 청와대 춘추관에서 이재명 대통령의 프랑스 국빈 방문 관련 일정 브리핑을 하고 있다. 연합뉴스

위성락 국가안보실장은 4일 청와대에서 브리핑을 갖고 “지난 4월 방한한 마크롱 대통령이 이 대통령을 ‘뤼미에르 서밋’ 공동의장으로 초청하고 국빈 방문을 제안해온 데 따른 것”이라며 이같이 밝혔다.

양국 정상은 8일(현지시간) 파리 엘리제궁에서 회담을 갖는다. 위 실장은 “안보와 경제·인적 교류를 아우르는 실질협력을 통해서 지난 4월 격상된 프랑스와의 ‘글로벌 전략적 동반자 관계’를 내실화할 것”이라며 “미래산업 선도국인 프랑스와 AI(인공지능)·우주·원자력·바이오 등 첨단기술 분야의 협력을 확대하고, 청년·과학기술 분야의 교류도 활성화한다”고 밝혔다.

정상회담에 앞서 이 대통령은 개선문에서 무명용사의 묘에 헌화하고, 프랑스 정부가 주최하는 공식 환영식에도 참석한다. 정상회담 후에는 20여개의 양국 기업이 참여하는 한·프랑스 비즈니스 라운드테이블에 참석하고, 저녁에는 마크롱 대통령 내외와 국빈 만찬을 갖는다. 9일에는 브론 피베 프랑스 하원의장 면담과 프랑스 동포 오찬 간담회, 마팅스 코먼 경제협력개발기구(OECD) 사무총장 접견 등이 예정돼 있다.

프랑스 국빈 방문의 첫 일정은 생폴드방스에서 개최되는 국제 영화·영상 정상회의 ‘뤼미에르 서밋’이다. 이 대통령은 7일 서밋에 마크롱 대통령과 공동의장으로 참석할 계획이다. 위 실장은 “뤼미에르 서밋에서는 영화산업의 태동과 성장을 이끌어온 프랑스와 함께 공동의장국으로서 글로벌 영화·영상 산업의 미래 논의를 선도하고, K-콘텐츠와 우리 기업의 유럽 및 글로벌 시장 진출 기반을 더욱 확대해 나갈 것”이라고 전했다.

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