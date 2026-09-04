‘스파이더맨: 브랜드 뉴 데이’, SCREENX·4DX 흥행 신기록

영화 ‘스파이더맨: 브랜드 뉴 데이’(‘스파이더맨 4’)가 SCREENX·4DX에서 역대 최고 흥행 기록을 갈아치웠다.

CJ CGV 자회사 CJ 4DPLEX는 ‘스파이더맨 4’가 SCREENX와 4DX에서 글로벌 박스오피스 1억400만 달러(약 1400억원)를 돌파하며 역대 최고 흥행 기록을 경신했다고 4일 밝혔다.

이는 개봉 33일 만에 달성한 기록으로, 기존 최고 기록이었던 ‘아바타: 물의 길’의 1억300만 달러를 넘어섰다. ‘아바타: 물의 길’은 228일간 상영되며 해당 기록을 세웠다.

‘스파이더맨 4’는 글로벌 개봉 이후 전 세계 1200개 SCREENX·4DX 상영관에서 11만5000회 이상 상영됐으며, 누적 관객 670만 명을 넘어섰다. 평균 객석률은 40%를 기록했다. SCREENX는 36개국, 4DX는 22개국에서 역대 최고 오프닝 성적을 기록했다.

‘스파이더맨: 브랜드 뉴 데이’ SCREENX·4DX 포스터. CJ CGV 제공

이 작품은 CJ 4DPLEX의 ‘Shot for SCREENX’ 프로젝트가 할리우드 메이저 스튜디오 작품에 처음 적용된 사례다. 기존에는 완성된 영화를 후반 작업으로 SCREENX 포맷에 맞추는 방식이었다면, 이번에는 기획 단계부터 감독과 제작진이 CJ 4DPLEX와 협업해 SCREENX 연출을 반영했다.

일반 박스오피스에서도 ‘스파이더맨 4’의 흥행세는 두드러진다. 3일(현지시간) 기준 북미 흥행 수익이 8억9800만 달러를 넘어 9억 달러 돌파를 눈앞에 두고 있다. 9억 달러를 넘어설 경우 ‘스타워즈: 깨어난 포스’(2015) 이후 처음으로 북미에서 9억 달러를 돌파하는 작품이자 역대 두 번째 작품이 된다. 글로벌 누적 흥행 수익도 23억 달러를 넘어섰다.

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