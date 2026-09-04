산업부, 美에서 투자신고식 개최…기업 4곳, 韓에 20억 달러 투자

미국 기업 4곳이 반도체 소재·장비와 첨단소재, 해상풍력 분야에 총 20억달러 규모의 한국 투자를 추진한다.

산업통상부는 3일(현지시간) 미국 워싱턴DC에서 대한무역투자진흥공사와 미국 투자신고식 및 라운드테이블을 개최했다고 4일 밝혔다. 이날 에어프로덕츠, 엑셀리스, 코닝, 퍼시피코 에너지 등 미국 기업 4곳은 총 20억달러 규모의 외국인직접투자(FDI)를 신고했다.

김정관 산업통상부 장관이 3일(현지시간) 미국 워싱턴 D.C.에서 반도체 소재·장비, 디스플레이용 첨단소재, 해상풍력 등 분야 미국 4개 기업과 총 20억 달러 규모의 외국인직접투자 신고식을 가진 후 참석 기업들과 라운드테이블을 하고 있다. 산업통상부 제공

산업용 가스 기업 에어프로덕츠는 경기 평택에 반도체용 가스 공급시설을 증설한다. 한국 진출 이후 최대 규모 프로젝트로, 반도체용 초고순도 가스 시설과 미세공정에 활용되는 희귀가스 설비를 구축할 예정이다.

반도체 이온주입 장비업체 엑셀리스는 한국 제조시설을 확대한다. 엑셀리스는 2021년부터 미국 이외 지역에서는 유일하게 한국에서 이온주입기를 직접 생산하고 있다. 이번 증설을 통해 한국이 아시아·태평양 지역 이온주입기 수출 허브 역할을 강화할 예정이다.

첨단소재 기업 코닝도 국내 제조 역량을 확대하고 차세대 모바일 기기와 반도체용 첨단소재 설비 도입을 가속화한다. 코닝은 1973년부터 50년 이상 한국에 투자해왔다. 퍼시피코 에너지는 이번 투자를 계기로 전남·광주 지역에서 추진 중인 3.2GW 규모 해상풍력 발전단지 구축 사업을 본격화한다.

미국을 방문 중인 김정관 산업부 장관은 투자기업들과 라운드테이블을 열어 투자 현황과 애로사항을 청취했다. 김 장관은 “한국이 기업들의 사업을 한 단계 발전시키는 매력적인 투자 목적지이자 글로벌 시장으로 나아가는 통로가 될 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다. 산업부는 앞서 지난 1일 샌프란시스코에서 국내 AI·자율주행·첨단소재 분야 스타트업 8개사와 현지 투자자를 연결하는 ‘한미 CVC·VC 포럼’도 개최했다.

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