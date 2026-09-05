중기부, 中 칭화과기원과 스타트업 협력… 한중 유망기업 선전서 맞대결

중소벤처기업부가 중국 칭화과학기술원과 손잡고 양국 스타트업의 교류와 중국 시장 진출 지원에 나섰다.

중기부는 3일(현지시간) 중국 선전에서 칭화과학기술원과 함께 ‘2026년 한-중 스타트업 챌린지’ 결승전을 개최했다고 5일 밝혔다.

이번 행사는 지난 1월 중국 상하이에서 열린 ‘한-중 벤처스타트업 서밋’을 계기로 형성된 양국 스타트업 생태계 간 협력을 이어가기 위해 마련됐다.

결승전에는 7~8월 예선과 준결승을 통과한 한국과 중국 스타트업 각각 5개사 등 총 10개사가 참여해 혁신 기술을 발표했다. 심사 결과 한국에서는 제이치글로벌, 중국에서는 광둥 구둥 스마트 기술 유한회사가 각각 1위를 차지해 중기부 장관상을 받았다. 2위 창업진흥원장상은 한국 이노파마와 중국 링옌 과학기술이, 3위 칭화과기원장상은 한국 링키스와 중국 칭위안 즈신 바이오테크놀로지가 각각 수상했다.

한국 참가기업들은 결승전에 앞서 유비테크 등 중국 주요 기업과 투스스타 선전 등 현지 창업 생태계를 방문했다. 투자자·대기업과 비즈니스 매칭도 진행하며 중국 시장 진출 가능성을 모색했다. 목승환 중기부 창업벤처혁신실장은 “양국 스타트업 협력의 무한한 잠재력을 확인했다”며 “오늘과 같은 협력이 각국 창업 생태계 발전의 시너지 효과로 작용하기를 기대한다”고 말했다.

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