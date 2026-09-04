李대통령 “노동자 출신이라고 노조 편만 들지 않아… 노조 불법행위 점검할 것”

이재명 대통령. 연합뉴스

이재명 대통령이 4일 “저나 노동부 장관이나 노동자 출신이기는 하지만 일방적으로 노동자 편만 들지는 않는다”며 “산업 분야는 기업인 출신을 기용하는 것처럼 노사간 이해관계 조정에서 공정하고 합리적인 균형점을 찾기 위해 최선을 다하고 있다는 점을 말씀드린다”고 밝혔다.

이 대통령은 이날 자신의 엑스(X·옛 트위터)를 통해 ‘정부가 노사 관계를 균형 잡힌 시각으로 운영하지 않고 있다’는 한 네티즌의 댓글에 직접 답글을 이같이 달았다.

이 대통령은 전날 양대 노총 위원장들을 청와대로 초청해 차담회를 진행한 뒤 관련 내용을 자신의 X에 게시했다.

한 네티즌은 해당 게시물에 “건설 현장들은 매달 집중 점검하면서 왜 노조의 불법 행위는 조사조차 하지 않느냐”는 취지의 댓글을 달았다.

이 대통령은 이에 대해 “건설 현장에서 일어나는 현상이 정당한 노동3권 범위 내의 권리행사인지, 불법 부당한 행위인지는 구체적 사안에 따라 가려봐야 할 것”이라며 “일단 노동부 장관님께 건설 현장의 불법행위 가능성에 대해 점검하도록 하겠다”고 했다.

이어 “구체적 사례가 있다면 노동부 장관실로 자료를 보내 주시면 감사하겠다”고 덧붙였다.

강유정 청와대 수석대변인에 따르면 이 대통령은 전날 김동명 한국노동조합총연맹(한국노총) 위원장과 양경수 전국민주노동조합총연맹(민주노총) 위원장을 초청해 메가프로젝트 등 최근 노동 현안과 사회적 대화 추진에 관해 의견을 나눴다.

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