현대차그룹, 오만에 수소버스 투입·전기차 충전시설 구축

현대자동차그룹이 오만 정부의 국가 발전 전략인 ‘비전 2040’ 달성과 탄소중립 전환을 지원하기 위해 현지 정부·기업과 협력한다.

정호근 현대차그룹 미래전략본부장 부사장(왼쪽 두번째)이 3일(현지시간) 오만 살라라의 술탄 카부스 문화복합단지에서 오만 관계자들과 업무협약을 맺은 뒤 기념사진을 찍고 있다. 왼쪽부터 카미스 빈 모하메드 알 샤막키 오만 교통부 교통부문 차관, 정 부사장, 마르완 빈 투르키 알 사이드 오만 도파르 주 주지사, 사이드 빈 하무드 알 마왈리 MTCIT 장관. 현대자동차그룹 제공

현대차그룹은 3일(현지시간) 오만 살라라의 술탄 카부스 문화복합단지에서 오만 교통통신정보기술부, 에너지 유통업체 옴코와 친환경 이동수단 협력을 위한 업무협약을 체결했다고 4일 밝혔다.

협약식에는 카미스 알 샤마키 오만 교통통신정보기술부 교통부문 차관과 타릭 알 주나이디 옴코 최고경영자, 정호근 현대차그룹 미래전략본부장 부사장 등이 참석했다.

이번 협력의 핵심은 오만 최초의 수소 시내버스 도입과 초고속 전기차 충전시설 구축이다.

오만 국영운수사 무와살랏은 수도 무스카트의 대중교통 노선 중 친환경차 전용 노선인 ‘그린 루트’를 지정하고, 현대차의 일렉시티 수소전기버스를 투입해 시범 운행할 계획이다.

오만 국영에너지그룹 OQ의 에너지 유통 계열사인 옴코는 친환경 충전시설 자회사 이보를 통해 할반 지역 주유소에 현대케피코의 240킬로와트급 초고속 전기차 충전기를 설치해 운영한다. 옴코는 해당 충전기를 6개월간 운영하며 충전 성능과 이용 수요를 평가한 뒤 향후 충전시설 확대를 위한 기초 자료로 활용할 예정이다.

현대차그룹은 대중교통과 공공서비스 분야에서 시작한 친환경 이동수단 사업을 앞으로 일반 상용차와 승용차 시장으로 확대한다는 계획이다.

정호근 부사장은 “오만 교통통신정보기술부와 전략적 협력 관계를 구축하게 돼 뜻깊다”며 “스마트도시와 미래 이동수단 분야에서 오만의 비전이 실질적인 성과로 이어질 수 있도록 함께 노력하겠다”고 말했다.

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