[속보] ‘中유학생 살해’ 피의자 정창성, 사이코패스 기준 미달

경북경찰청은 1일 오전 9시 경북경찰청 홈페이지에 중국인 여성 유학생을 살해한 혐의로 구속된 중국인 정창성(31)씨에 대한 신상정보를 공개했다. 뉴시스

연인 관계인 중국인 유학생을 살해하고 시신을 훼손해 전국 곳곳에 유기한 혐의로 구속된 정창성(31)이 검찰에 넘겨졌다.

경북경찰청과 경산경찰서는 4일 정창성을 살인과 시체손괴·유기·은닉, 위계에 의한 공무집행방해 혐의로 구속 송치했다고 밝혔다.

정창성은 지난달 20일 오전 6시쯤 경산의 주거지에서 20대 중국인 여성 A 씨의 목을 졸라 살해한 뒤 범행을 숨기기 위해 시신을 훼손한 혐의다.

그는 훼손한 시신을 경산, 경주, 상주, 대구, 경기 군포 등 5개 지역의 쓰레기장, 야산, 강변 등에 유기하고 일부는 자기 집에 숨긴 것으로 밝혀졌다. 또 경찰 수사에 혼선을 주기 위해 A 씨가 실종된 것처럼 허위 신고한 것으로 드러났다.

경찰은 CCTV와 블랙박스 영상 등을 분석하고 정창성의 주거지 등 14곳을 압수수색해 214점의 압수물을 확보했으며, 범행 도구와 시신 등 감정물 84점에 대한 분석을 진행했다.

현재까지 경주와 상주, 대구 등 3곳에서 A 씨의 유골 등 시신 일부가 수습됐다. 경찰은 아직 찾지 못한 시신에 대한 수색을 이어갈 예정이다.

정창성은 경찰 조사에서 “피해자가 학교에 둘 사이의 관계를 알리겠다고 해 직장을 잃을 것이 두려워 범행했다”는 취지로 진술한 것으로 전해졌다.

경찰이 실시한 거짓말탐지기 조사에서도 이런 진술에 진실 반응이 나온 것으로 밝혀졌다.

정창성에 대한 사이코패스 검사(PCL-R) 결과는 기준 점수인 25점에 미치지 않아 사이코패스는 아닌 것으로 진단됐다.

경찰은 구속 수사 기한을 고려해 정창성의 신병을 우선 검찰에 넘겼으며, 그가 대학 강사로 재직하는 과정에서 확인된 여죄 등에 대해 추가 수사를 이어갈 방침이다.

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