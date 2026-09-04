‘젠지스테어’는 과학… “젊을수록 말로 쓰는 단어 크게 줄어”

'젠지 스테어'라는 단어가 최근 몇 년 사이 화제를 모았다.



젠지(Z세대·1997∼2006년생)와 '응시한다'는 뜻의 영어단어 스테어(stare)를 합친 신조어로, 젊은 세대가 인사나 질문에 대답하지 않고 눈만 굴리며 쳐다보는 모습을 가리킨 말이다.



미국 사회관계망서비스(SNS)를 중심으로 처음 퍼졌던 이 신조어는 전 세계 기성세대들의 호응을 얻었다. 젊은이들이 일상적인 인사나 대꾸 없이 입을 꾹 닫고 바라보기만 하는 기현상에 전 세계가 공감한 셈이다.

공항 키오스크. AFP 연합뉴스

이러한 '젠지 스테어'는 그저 주관적인 느낌이 아니라는 연구 결과가 나왔다. 실제로 젊은 세대가 다른 세대보다도 점점 더 입을 열지 않고 있다는 것이다.



3일(현지시간) 미국 일간 워싱턴포스트(WP)는 지난달 미국심리학회 저명 학술지 '퍼스펙티브스 온 사이콜로지컬 사이언스'(PPS)에 실린 연구를 인용해 2005년부터 2019년 사이 사람들이 소리를 내 말로 표현한 발화 단어 수가 연간 12만개, 하루 평균 338개씩 줄어들고 있다고 보도했다.



특히 젊은 층에서 이 같은 발화 단어 수 감소세가 두드러졌다.



25세 이상의 발화단어 감소량은 314개였지만, 같은 기간 25세 미만 젊은 세대는 415개로 차이가 더 크게 벌어졌다.



연구진은 "젊은 층은 문자나 소셜미디어 등으로 소통할 가능성이 더 높다"며 "발화 단어를 문자로 주고받게 되면 젊은 층은 더 나이가 많은 성인에 비해 더 많이 말을 잃었을 가능성이 크다"고 설명했다.



이번 연구는 발레리 파이퍼 미주리-캔자스시티대 교수가 10∼94세 참가자 2천197명의 일상생활 음성을 수집해 발표한 과거 대규모 연구의 데이터를 재분석한 결과다.



이처럼 직접 말로 주고받는 대화가 줄어들게 되면 개인의 인지 및 사회성이 퇴보할 수 있다는 지적도 나온다.



대화는 작업 기억과 주의력이 필요한 행위다. 상대방이 한 말을 파악하고 어떻게 응답할지 결정하며, 다음 할 말을 구상하는 동시에 상대의 말을 들어야 한다.



하지만 문자 메시지와 이메일을 사용하면 이 같은 압박감이 적고, 기록이 남기 때문에 일일이 기억해야 할 필요도 줄어든다는 것이다.



동시에 키오스크가 음식 주문 대화를 대신하고, 구글 지도로 길을 물을 일이 없어지며, 챗GPT 덕에 '그 영화에 나온 배우가 누구지?'라는 식의 대화가 줄어들면서 사람과 사람 사이의 상호작용이 사라지고 있다고 WP는 설명했다.



칼 뉴포트 조지타운대 교수는 대면 상호작용이 힘들기 때문에 사람들이 말을 덜 하고 있다면서 "문제는 우리의 사회적 뇌가 누군가를 위해 시간과 주의를 쏟는 것은 중요한 신호로 인식한다는 점"이라며 "사회활동(socializing)이 쉬워질수록 역설적으로 우리는 서로 덜 연결되고 사회성도 부족해지게 된다"고 지적했다.

<연합>

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