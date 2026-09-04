과즙세연, 마약류 혐의 수사 중 입장 “대마·마약 사용한 적 없다”

사진=뉴시스 제공

마약류관리법 위반 혐의로 경찰 조사를 받고 있는 BJ 과즙세연(본명 인세연·26)이 수면제 대리처방 의혹을 부인했다.

과즙세연의 법률대리를 맡은 법률사무소 묘수는 3일 입장문을 통해 “과즙세연은 수면제를 대리처방 받거나 이에 관여한 사실이 없다”며 “마약 또는 대마를 불법적으로 소지하거나 사용한 사실도 전혀 없음을 분명히 밝힌다”고 밝혔다.

법률대리인에 따르면 이번 사건은 과즙세연이 교제 상대방과 갈등이 격화된 상황에서 상대방이 소지하고 있던 수면제, 즉 졸피뎀 성분의 약물을 복용한 뒤 응급실로 이송돼 치료를 받으면서 불거졌다.

과즙세연 측은 “당시 타인의 수면제를 복용하는 행위가 갖는 법적 의미와 위험성을 충분히 인식하지 못했다”면서도 “이후 법률 자문을 거쳐 자신의 잘못을 분명히 깨닫고 깊이 반성하고 있다”고 전했다.

최근 온라인상에서 제기된 탈색 관련 의혹에도 선을 그었다. 과즙세연이 마약 검사를 피하기 위해 모발을 탈색했다는 취지의 추측이 나오자, 실제 수사기관에 제출한 모발의 상태와 탈색 시점을 구체적으로 설명했다.

법률대리인은 “과즙세연은 8월 4일 수사기관에 출석해 본인의 의료기관 처방·투약 내역을 자발적으로 제공하는 등 성실히 조사를 받았다”며 “당일 커트나 탈색 등 변형을 가하지 않은 상태의 본인 모발을 검사 목적으로 임의제출했다”고 밝혔다.

이어 “이후 과즙세연이 커트와 탈색으로 헤어스타일을 변경한 날은 모발 임의제출일로부터 3주가량 경과한 8월 25일”이라며 “일부에서 제기되는 의혹과 달리 위 스타일 변경은 경찰 수사와 무관하다”고 강조했다.

과즙세연 측은 확인되지 않은 의혹과 비방에 대해서도 자제를 당부했다.

법률대리인은 “과즙세연이 수면제의 대리처방에 관여했다거나 대마 또는 마약을 불법적으로 취득·사용했다는 취지의 사실과 다른 억측과 악의적인 비방은 삼가 주시기를 정중히 부탁드린다”며 “많은 분께 심려를 끼쳐드린 점 진심으로 사과드린다”고 밝혔다.

앞서 과즙세연은 연인인 유튜버 케이(본명 박중규)와 함께 마약류관리법 위반 혐의로 경찰 조사를 받고 있다. 서울 강남경찰서는 지난 7월 30일 과즙세연과 케이 등 3명을 마약류관리법 위반 혐의로 입건해 조사 중인 것으로 전해졌다.

이들은 향정신성의약품으로 분류되는 수면제를 복용한 혐의를 받고 있다. 경찰은 과즙세연이 응급실로 이송된 이후 향정신성의약품 복용 정황을 확인하고 입건 전 조사에 이어 피의자 신분으로 전환해 수사를 진행하고 있다.

케이는 앞서 라이브 방송에서 수면제 대리처방 의혹과 관련해 “그 부분에 대해 조사를 받았다”는 취지로 직접 언급한 바 있다.

과즙세연 역시 최근 인터넷 생방송을 통해 수면제 대리처방 의혹에 대해 “내가 대리처방을 받아준 건 아니다”라는 취지로 해명했다. 교제 상대방과의 일로 상대방이 소지하고 있던 약을 복용한 뒤 응급실을 찾았고, 이후 경찰 조사를 받게 됐다는 설명이다.

2019년 스트리머로 활동을 시작한 과즙세연은 넷플릭스 오리지널 예능 '더 인플루언서' 등에 얼굴을 비추며 대중적 인지도를 넓혔다. 2024년에는 미국 현지에서 방시혁 하이브 의장과 동행한 모습이 포착돼 눈길을 모으기도 했다. 구독자 70만여 명을 보유한 BJ케이와는 지난 4월 공식 연인 사이임을 고백한 바 있다.

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