부산 오피스텔 추락사 유가족 “가해자 누나, KBS 일일드라마 출연 중”

KBS 시청자청원 갈무리

전 남자친구의 스토킹과 폭행에 시달리다 부산의 한 오피스텔에서 추락해 숨진 20대 여성의 유가족이 KBS에 공개적으로 입장 표명을 요구했다. 유가족은 스토킹 가해자의 누나가 현재 KBS 일일드라마에 출연 중인 배우라고 주장했다.

3일 KBS 시청자청원 게시판에는 ‘부산 오피스텔 추락사 유가족입니다’라는 제목의 청원 글이 올라왔다.

청원 작성자는 “저희 딸은 가해자의 지독한 스토킹에 시달리다가 결국 억울한 죽음을 맞이했다”며 “그날 이후로 제 시간은 멈춰버렸다”고 호소했다.

유가족이 문제를 제기한 것은 가해자의 가족이 현재도 방송 활동을 이어가고 있다는 점이다. 작성자는 “가해자의 누나는 현재 KBS 저녁 일일드라마에서 비중 있는 역할로 출연하며 많은 사랑을 받고 있다”고 주장했다.

이어 “저희 가족의 딸은 억울하게 죽었는데 가해자 가족의 딸은 배우로서 승승장구하고 있다”며 “그 모습을 마주할 때마다 부모로서 딸을 지켜주지 못했다는 자책감이 밀려온다”고 적었다.

또 “사랑하는 딸을 잃은 부모가 매일같이 무너져 내리고 있는데, 다른 한쪽에서는 아무 일도 없었던 것처럼 일상이 이어지고 있다는 현실이 너무나 고통스럽다”고 토로했다.

유가족은 KBS를 향해 해당 사실을 인지하고 있었는지 여부를 밝혀달라고 요청했다. 작성자는 “KBS에 묻는다. 이와 같은 사실을 알았는지 몰랐는지 입장을 밝혀주시고, 공영방송사로서 책임 있는 대처를 요청드린다”고 했다.

그러면서 “그저 딸의 억울함이 세상에서 잊히지 않기를 바란다”며 “그 아이를 사랑했던 부모가 아직도 매일 그 아이를 그리워하며 살아가고 있다는 사실을 잊지 말아달라”고 호소했다.

유가족이 언급한 사건은 2024년 1월 부산의 한 오피스텔에서 발생했다. 당시 20대 여성은 전 남자친구와 다툼을 벌이던 중 오피스텔에서 추락해 숨졌다.

수사 과정에서는 전 남자친구가 피해자를 지속적으로 찾아가 폭력을 행사하고 스토킹한 정황이 드러났다. 이별을 요구받은 뒤 피해자의 집을 찾아가 장시간 현관문을 두드리고 위협하는 등의 행위를 한 것으로 조사됐다.

전 남자친구는 특수협박과 협박, 재물손괴, 퇴거불응, 스토킹처벌법 위반 등의 혐의로 재판에 넘겨졌다. 1심 재판부는 징역 3년 6개월과 스토킹 치료 프로그램 40시간 이수를 선고했으며, 항소심에서는 징역 3년 2개월로 감형됐다.

다만 해당 재판에서 피해자의 사망에 대한 직접적인 형사 책임이 인정된 것은 아니다. 유가족은 피해자가 추락 직전 창틀에 매달려 버티고 있었다는 점 등을 근거로 자살방조 혐의를 적용해야 한다고 주장했지만, 해당 혐의는 재판 과정에서 반영되지 않았다.

이번 청원 내용이 알려지면서 온라인에서는 유가족이 언급한 ‘가해자의 누나’가 누구인지에 대한 추측도 확산하고 있다. 일부 누리꾼들은 현재 KBS 일일드라마에 출연 중인 배우들의 이름을 언급하고 있지만, 유가족은 청원에서 해당 배우의 실명을 공개하지 않았다.

현재까지 가해자와 특정 배우가 가족 관계라는 사실 역시 공식적으로 확인되지 않은 상태다. 확인되지 않은 정보를 근거로 특정 배우를 지목하거나 비난하는 것은 또 다른 피해로 이어질 수 있어 신중한 접근이 필요하다.

한편 유가족은 딸의 죽음에 대한 억울함이 잊히지 않기를 바란다며 KBS에 책임 있는 입장 표명과 대처를 거듭 요청했다.

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