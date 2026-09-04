[단독] ‘네팔 韓 근로자 수색’ 중 시신 1구 발견…“한국인일 가능성은 적어”

네팔 대홍수로 한국인 연락두절자 9명에 대한 수색이 이어지고 있는 가운데 집중 수색이 진행되고 있는 지역에서 시신 1구가 발견된 것으로 확인됐다.

3일(현지시간) 취재를 종합하면 한국 측 수색팀은 지난 1일 실종자 수색 과정에서 시신 1구를 수습했다. 발견 장소는 수력 발전소 건설 현장이 있었던 어퍼트리슐리(UT)-1 수력발전소 캠프 인근인 것으로 파악됐다. 발견된 시신은 네팔군에 인계됐다. 이후 네팔 정부에 요청해 한국 경찰의 확인까지 이뤄졌지만 한국인일 가능성은 적은 것으로 확인됐다.

3일(현지시간) 네팔 라수와 지역 람체 인근 어퍼트리슐리(UT)-1 수력발전소 홍수 피해현장에 레미콘과 바위 등 잔해들이 뒤엉켜 있다. 람체=뉴스1

한국인 근로자 9명은 지난달 26일 발생한 티베트-네팔 대홍수로 네팔 라수와가디 수력발전소 건설 현장 인근에서 실종됐다. 두산에너빌리티 소속은 6명, 남동발전 인원은 3명이었다.

한국에서 파견된 정부, 회사 측 수색팀은 집중 수색을 이어가고 있다.

두산에너빌리티는 지난달 31일부터 헬기와 드론을 동원해 직원들의 구조와 수색을 진행하고 있다. 네팔 당국의 운항 허가를 받아 이날까지 두산에너빌리티는 총 6회 헬기 수색을 진행했다.

한편 전날 파견된 대한민국 해외긴급구호대(KDRT)는 육로 수색을 이어가고 있다. 정부합동 신속대응팀은 이날 KDRT 소속 소방청 6명은 네팔군 2명과 함께 캠프가 있는 누와코트 바타르에서 직선거리로 약 2㎞ 떨어진 람체 지역부터 약 10㎞ 떨어진 둔체 지역을 도보 수색했다고 밝혔다. 수색은 사고 당시 수력발전소 건설 현장 근무 직원들이 대피했을 가능성이 있는 경로와 연결된 지역을 중심으로 이뤄지고 있다. 대응팀 관계자는 “현장을 확인하며 가능한 이동 경로를 따라 수색을 진행했으나 현재까지 우리 국민으로 추정되는 생존자나 새로운 발견사항은 확인되지 않았다”고 밝혔다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지