전현무 만난 선우용여 "욕심 많아 좋은 여자도 안 보여"

배우 선우용여가 방송인 전현무를 향해 욕심이 많아서 좋은 여자를 봐도 성에 차지 않아 한다고 했다.

선우용여는 3일 자신의 유튜브 채널에서 방송 대기실에서 전현무 만나는 모습을 공개했다.

선우용여는 전현무를 만나자마자 "여자친구 생겼냐"고 물었다.

전현무는 "없다"고 했다. 두 사람은 20년 전 예능프로그램 '비타민'에서 만나 처음 인연을 맺었다고 했다.

전현무는 선우용여에게 "진짜 건강하시다. '젊어 보인다' 이런 차원이 아닌 것 같다"고 말했다.

선우용여는 "잘 먹고, 잘 논다. 특별히 하는 거 없다. 마사지도 안 한다"고 했다. 그는 피부 레이저 시술도 받지 않는다고 했다.

선우용여는 전현무 머리숱에 대해서도 얘기했다.

선우용여가 "앞에 좀 빠지는 거 아니냐"고 하자 전현무는 "이미 다 날아갔다. 뚜껑 날아갔다"고 해 웃음을 자아냈다.

선우용여는 전현무 말을 듣고 한숨을 내쉬면서 "넌 젊은 애가…스트레스는 자기가 만드는 거다"고 했다. 이어 "젊은 사람들이 요새 놔야 할 걸 안 놓더라. 욕심이 많아서 좋은 여자도 눈에 안 보이는 거다"고 말했다.

이 말을 들은 전현무는 바로 자리에서 일어나 "녹화 때 뵙겠다. 늘 건강하세요"라고 해 웃음을 안겼다.

<뉴시스>

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