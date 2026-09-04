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용혜인, 재산 4억7000만원 신고…남편 당직급여 5년간 1억2000만원

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박태해 선임기자

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용혜인 성평등가족부 장관 후보자는 본인과 배우자, 장남과 부모 명의의 예금과 부동산 등 4억7529만원의 재산을 신고했다.

 

3일 국회에 제출된 인사청문요청안에 따르면 용 후보자 본인의 재산 신고액은 2억3276만원이었다. 용 후보자 본인 명의의 서울 영등포구 양평동 아파트 전세 임차권 6억원, 예금 5266만원, 정치자금 10만원, 사인 간 채권 3000만원, 금융 채무 4억5000만원 등을 반영한 액수다. 배우자는 2023년식 XM3 하이브리드 자동차(2336만원), 예금(1618만원), 사인 간 채권(2000만원) 등 모두 5954만원을 신고했다. 장남은 예금 891만원을 신고했다.

 

용혜인 성평등가족부 장관 후보자가 3일 서울 서대문구 한국청소년활동진흥원에 마련된 인사청문회 준비사무실로 출근하고 있다. 뉴스1
용혜인 성평등가족부 장관 후보자가 3일 서울 서대문구 한국청소년활동진흥원에 마련된 인사청문회 준비사무실로 출근하고 있다. 뉴스1

용 후보자 부친의 신고액은 부채 1020만원으로, 부부 공동명의 경기 안산 아파트 1억5350만원, 2010년식 YF 쏘나타 자동차 211만원, 예금 3691만원, 채무 2억272만원 등이 반영됐다. 모친은 경기 안산 아파트(1억5350만원), 2021년식 카니발 자동차(2274만원), 예금(803만원) 등 총 1억8427만원을 신고했다.


기본소득당 핵심 당직을 맡았던 용 후보자의 배우자는 당에서 2022년 965만원, 2023년 1479만원, 2024년 2578만원, 2025년 3344만원, 2026년 3900만원 등 5년간 총 1억2366만원의 급여를 받았다.


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