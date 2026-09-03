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조현 “북·미 대화 재개 노력…완전한 비핵화로 이어지길”

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김태욱 기자 taewook@segye.com

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조현 외교부 장관은 북·미 간 대화가 이뤄질 수 있도록 외교적 노력을 이어가겠다고 밝혔다.

 

조 장관은 3일 서울 국립외교원에서 열린 서울외교포럼 기조연설에서 “우리는 북·미 대화가 재개될 수 있도록 외교적 노력을 지속해 나갈 것”이라고 말했다.

 

조현 외교부 장관이 3일 서울 서초구 국립외교원에서 ‘변화하는 국제질서와 글로벌 거버넌스’를 주제로 열린 ‘서울외교포럼 2026’에서 기조연설을 하고 있다. 연합뉴스
조현 외교부 장관이 3일 서울 서초구 국립외교원에서 ‘변화하는 국제질서와 글로벌 거버넌스’를 주제로 열린 ‘서울외교포럼 2026’에서 기조연설을 하고 있다. 연합뉴스

조 장관은 “이런 차원에서 최근 도널드 트럼프 미국 대통령께서 일련의 메시지로 한반도 평화에 대한 지속적 관심과 북한과의 대화 재개에 대한 의지를 보여주신 점에 주목한다”고 언급했다. 이어 “북·미 정상 간 우호적 관계가 북·미 간 의미 있는 대화로 이어질 수 있기를 기대한다”며 “북·미 대화가 한반도의 완전한 비핵화와 항구적 평화 구축으로 이어지기를 기대한다”고 강조했다.

 

조 장관이 ‘한반도의 완전한 비핵화’를 거론한 것은 최근 트럼프 대통령의 발언을 두고 북한 비핵화 의지가 약해진 것 아니냐는 해석이 나오는 상황을 의식한 것으로 풀이된다.

 

조 장관은 “(한·미) 동맹은 한반도와 관련한 우리 외교적 노력의 중요한 토대”라며 “한국이 차별화된 기여를 할 수 있는 분야로 (동맹을) 확대해 나가고 있다”고 말했다. 그러면서 원자력, 인공지능, 반도체, 조선 등을 해당 분야로 꼽았다.

 

정부의 남북대화 노력도 소개했다. 조 장관은 “북한의 호응이 없는 상황이지만, 인내심을 갖고 흔들림 없이 남북대화 재개를 위한 노력을 지속하고 있다”고 강조했다.


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