조현 “북·미 대화 재개 노력…완전한 비핵화로 이어지길”

조현 외교부 장관은 북·미 간 대화가 이뤄질 수 있도록 외교적 노력을 이어가겠다고 밝혔다.

조 장관은 3일 서울 국립외교원에서 열린 서울외교포럼 기조연설에서 “우리는 북·미 대화가 재개될 수 있도록 외교적 노력을 지속해 나갈 것”이라고 말했다.

조현 외교부 장관이 3일 서울 서초구 국립외교원에서 ‘변화하는 국제질서와 글로벌 거버넌스’를 주제로 열린 ‘서울외교포럼 2026’에서 기조연설을 하고 있다. 연합뉴스

조 장관은 “이런 차원에서 최근 도널드 트럼프 미국 대통령께서 일련의 메시지로 한반도 평화에 대한 지속적 관심과 북한과의 대화 재개에 대한 의지를 보여주신 점에 주목한다”고 언급했다. 이어 “북·미 정상 간 우호적 관계가 북·미 간 의미 있는 대화로 이어질 수 있기를 기대한다”며 “북·미 대화가 한반도의 완전한 비핵화와 항구적 평화 구축으로 이어지기를 기대한다”고 강조했다.

조 장관이 ‘한반도의 완전한 비핵화’를 거론한 것은 최근 트럼프 대통령의 발언을 두고 북한 비핵화 의지가 약해진 것 아니냐는 해석이 나오는 상황을 의식한 것으로 풀이된다.

조 장관은 “(한·미) 동맹은 한반도와 관련한 우리 외교적 노력의 중요한 토대”라며 “한국이 차별화된 기여를 할 수 있는 분야로 (동맹을) 확대해 나가고 있다”고 말했다. 그러면서 원자력, 인공지능, 반도체, 조선 등을 해당 분야로 꼽았다.

정부의 남북대화 노력도 소개했다. 조 장관은 “북한의 호응이 없는 상황이지만, 인내심을 갖고 흔들림 없이 남북대화 재개를 위한 노력을 지속하고 있다”고 강조했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지