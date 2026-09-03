“자는 줄 알았다” 경찰 철수…모텔 투숙 남녀 가스 중독

경기 의정부시의 한 모텔에서 30대 남녀 투숙객이 일산화탄소에 중독돼 중태에 빠졌다. 경찰은 첫 신고 당시 두 사람이 잠을 자는 것으로 판단해 별다른 구호 조치 없이 철수한 사실이 확인됐다.

사진=뉴시스

3일 경찰과 소방 당국에 따르면 지난달 30일 오후 7시50분쯤 의정부시의 한 모텔에서 “손님이 퇴실 시간이 지났는데 인터폰을 받지 않고 문을 두드려도 인기척이 없다”는 112 신고가 접수됐다.

출동한 경찰은 모텔 관계자와 함께 객실 문을 열고 내부를 확인했다. 당시 남녀 투숙객은 경찰이 들어온 사실을 알아채지 못한 채 누워 있었던 것으로 전해졌다.

경찰은 남성이 코를 고는 등 두 사람이 잠을 자는 것으로 보였고 범죄 혐의점 등 특이사항이 없다고 판단해 현장에서 철수했다. 모텔 측에는 퇴실 시간을 넘겨 이용한 만큼 추가 요금을 받도록 안내한 것으로 알려졌다.

그러나 이튿날인 31일 오전 6시56분쯤 두 사람이 여전히 객실에서 나오지 않는다는 신고가 다시 접수됐다.

재차 출동한 경찰은 입에 거품을 문 채 쓰러진 남성 등 의식을 잃은 두 사람을 발견했다. 이들은 병원으로 옮겨져 일산화탄소 중독 진단을 받았다.

한국가스안전공사가 현장을 점검한 결과 해당 객실에서 인체에 위험한 수준의 일산화탄소가 검출됐다. 지하 보일러실 등에서도 일산화탄소가 나온 것으로 조사됐다.

남성은 아직 의식을 되찾지 못했으며 여성은 간신히 의사소통이 가능한 정도로 회복한 것으로 전해졌다.

경찰은 가스 누출 경위와 모텔 측의 업무상 과실 여부를 수사하고 있다. 첫 신고 당시 출동한 경찰관들의 현장 대응이 적절했는지도 조사 중이다.

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