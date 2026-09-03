외교부, 광주비엔날레 ‘대만관’ 논란에 “정부 입장과 무관”

정부는 ‘하나의 중국’을 존중한다는 기본 입장을 유지하고 있다고 외교부가 3일 밝혔다.

박두순 외교부 대변인은 이날 정례브리핑에서 광주비엔날레의 ‘대만관’ 설치를 둘러싼 논란과 관련해 “대만 관련 우리 정부 기본 입장에 변함이 없다”고 말했다.

제16회 광주비엔날레 중국 파빌리온 전시에 참여하기로 한 중국 측 작가들이 양안 갈등을 이유로 철수 의사를 밝힌 3일 오전 광주 서구 광주시립미술관 하정웅미술관에 이들이 준비하던 작품이 놓여 있다. 뉴시스

박 대변인은 “동 사안은 문화·예술 영역에서 민간 자체 판단하에 이뤄진 결정에 따른 것으로, 우리 정부의 대만 관련 입장과는 무관함을 알려드린다”며 “이번 일이 한중 관계 및 양국 간 교류 협력에 영향을 미치지 않기를 희망한다”고 말했다.

1992년 한·중 수교 공동성명에는 ‘대한민국 정부는 중화인민공화국 정부를 중국의 유일 합법 정부로 승인하며, 오직 하나의 중국만이 있고 대만은 중국의 일부분이라는 중국의 입장을 존중한다’는 내용이 담겨 있다.

현재 광주비엔날레의 ‘대만관’ 설치를 두고 중국이 반발하면서 중국 작가들이 철수하는 등 논란이 일고 있다. 주한중국대사관은 이날 담화문을 내고 “유엔에서 대만의 유일한 호칭은 ‘중국대만성(省)’이고, 대만 지역의 다자 행사 참여는 반드시 하나의 중국 원칙에 따라 처리해야 한다”고 주장했다.

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