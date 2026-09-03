88세 김영옥, 필라테스 도전…"노인이라고 늘어지지 마시라"

배우 김영옥과 동료 배우 백수련이 생애 처음 필라테스에 나섰다.

지난 2일 김영옥의 유튜브 채널 '김영옥 KIM YOUNG OK'에는 '88세에 필라테스를? 김영옥X백수련의 생애 첫(?) 필라테스 도전'이라는 제목의 영상이 공개됐다. 해당 영상에서 김영옥과 백수련은 젊은 세대가 즐겨한다는 필라테스에 과감히 도전했다.

유튜브 채널 '김영옥 KIM YOUNG OK' 갈무리

필라테스 센터에 도착한 김영옥은 "모르고 무서워서 못 갔다"며 걱정을 앞세웠다. 운동 전 상담에서 그는 "65세에 척추에 디스크가 있어서 수술을 했다, 그 후로 (왼쪽) 발에 저림이 온다"고 고백했다.

동행한 백수련은 "3년 전 빙판 낙상 사고로 오른쪽 다리에 철이 박혀 있다"고 말했다. 이어 김영옥은 "수술 후 운동하라는 규칙이 많았지만 안 했다"며 후회했다.

김영옥은 가벼운 스쾃 자세를 하다가 "안돼, 안돼"라며 포기하려 했으나, 강사의 도움을 받아 올바른 자세에 성공하기도 했다.

막상 운동을 하자 두 사람은 만족스러워했다. 백수련은 "오늘 우리 필라테스인지 뭔지 잘 간 것 같다", "하고 나니까 몸이 가벼워진 것 같다"고 이야기했다. 김영옥도 "몸이 다 풀어지고 그런게 아주 유익했다"고 동조하면서 "노인이라고 늘어지지 마시고 활력을 만드시라"고 말했다.

<뉴스1>

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