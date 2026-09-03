"천사 같은 친구" 박소담, 변우석과 다정한 투샷…여전한 친분 [N샷]

배우 박소담이 변우석과 찍은 다정한 투샷을 공개했다.

박소담은 3일 자신의 인스타그램 스토리에 "벼누서기(변우석이) 앞으로 가준 천사 같은 친구야"라는 글과 함께 한 장의 사진을 게재했다.

박소담 인스타그램

사진 속 박소담은 환한 미소를 지으며 양손으로 브이 자를 그리고 있다. 변우석 또한 박소담과 함께 셀카를 찍으며 브이 포즈를 취하고 있어 눈길을 끈다.

두 사람은 지난 2020년 방송된 tvN 드라마 '청춘기록'으로 인연을 맺은 바 있다. 드라마가 방영된 지 6년이 흘렀지만 변함없는 친분을 자랑해 훈훈함을 자아낸다.

한편 박소담은 지난달 26일 개봉한 영화 '경주기행'으로 관객들과 만났다. '경주기행'은 8년 전 수학여행을 떠났다 돌아오지 못한 막내딸의 생일을 맞아 가해자의 출소 소식에 맞춰 경주로 향하는 네 모녀의 여정을 다룬 영화다. 박소담은 극 중 가족의 무모한 복수 계획에 동참하면서도 차가운 이성으로 상황을 판단하는 법대 출신 둘째 딸 영주 역을 맡았다.

<뉴스1>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지