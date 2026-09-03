삼성물산, 1.2GW급 스웨덴 SMR 전략적 파트너로 선정

삼성물산이 스웨덴에서 추진되는 1.2GW 규모 소형모듈원전(SMR) 사업의 전략적 파트너로 선정됐다.

삼성물산은 3일 스웨덴 스톡홀름에서 GE 버노바 히타치 뉴클리어 에너지(GVH)와 함께 스웨덴 원전 전문기업 스투드스빅(Studsvik AB)이 주관하는 신규 원전 사업에 대한 공동개발협약(JDA)을 체결했다고 밝혔다.

(왼쪽에서부터) GVH 제이슨 쿠퍼 CEO, 삼성물산 오세철 대표이사 사장, 스투드스빅 칼 테데엔 CEO, DS투자파트너스 강승수 대표, GE 버노바 파이낸셜 서비스 레오 포티 개발담당 이사. 삼성물산 제공

이번 사업은 스투드스빅이 보유한 부지에 GVH의 300메가와트(MW)급 SMR ‘BWRX-300’ 4기를 건설하는 프로젝트다. 총 발전용량은 1.2기가와트(GW)로, 2030년대 중반 상업운전을 목표로 추진된다.

삼성물산과 GVH는 지난해 5월부터 진행된 3개 그룹 간 경쟁 절차를 거쳐 전략적 파트너로 최종 선정됐다. 스투드스빅은 인허가와 환경영향평가, 정부 협의 등 사업개발을 담당하고 삼성물산과 GVH는 공동 설계·조달·시공(EPC) 파트너로 참여한다.

BWRX-300은 기존 비등경수로(BWR) 기술을 기반으로 개발된 SMR이다. 현재 캐나다 온타리오주 달링턴에서 BWRX-300을 적용한 상업용 SMR 건설이 진행되고 있다.

삼성물산은 이번 사업을 계기로 유럽 SMR 시장 공략을 확대할 계획이다. 삼성물산과 GVH는 지난해부터 글로벌 SMR 사업 확대를 위한 협력과 현지 공급망 구축 등을 추진해왔다.

스웨덴 정부도 신규 원전 확대를 추진하고 있다. 2035년까지 SMR과 대형 원전을 포함해 2.5GW 규모의 신규 원전 용량을 확보하고, 2045년까지 10GW로 늘린다는 계획이다.

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