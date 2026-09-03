포스코그룹, 세자릿수 신입 공채…AI·로봇 인재 확보

포스코그룹이 세 자릿수 규모로 하반기 신입사원 공개채용에 나선다.

포스코그룹은 3일 포스코홀딩스 미래기술연구원, 포스코, 포스코인터내셔널, 포스코DX, 포스코이앤씨, RIST 총 6개 회사가 이번 채용에 참여한다고 밝혔다. 전체 채용 규모는 세 자릿수로 모집 분야는 생산∙설비기술, 영업∙마케팅, 안전∙보건, 인공지능(AI) 등 60여개 직무다.

이번 채용은 AI·로봇 관련 직무를 대거 포함해 미래 핵심 기술 인재 확보에 초점을 뒀다. 포스코홀딩스 미래연구원은 로봇 인지·제어 분야 연구원을 모집한다. 포스코와 포스코DX는 제조·사무 AX(AI 전환)를 담당할 전문인력을 선발할 계획이다. 포스코는 AI 기술을 활용한 현장 자동화 및 업무 혁신을 이끌어갈 우수 인재 확보를 위해 AI 엔지니어 직무를 신설했다.

포스코는 지원자가 획일화된 틀에서 벗어나 직무역량 관련 강점에 집중할 수 있도록 기존 자기소개서 항목을 폐지하고 실제 수행활동 서술 중심의 ‘학내외활동’ 항목으로 이를 대체했다. 지원자가 직무역량을 갖추기 위해 수행한 다양한 경험과 활동을 자유롭게 작성해 자신만의 경쟁력을 강조할 수 있게 한 것이다.

포스코그룹은 지난 7월 산업자원·전략자원·에너지자원을 아우르는 ‘트리플 코어’ 체제 구축을 선언했다. 이번 하반기 대규모 채용을 그룹 차원의 미래 성장 전략과 연계해 그룹을 ‘국가대표 핵심자원 공급자’로 이끌어나갈 미래 인재를 육성한다는 구상이다.

입사지원서는 포스코그룹 채용 홈페이지(recruit.posco.com)를 통해 오는 16일 오후 3시까지 접수할 수 있다. 포스코그룹은 접수 기간 온·오프라인 리크루팅을 병행하며 회사와 채용에 대해 소개하며 현업 직원들이 직접 참여하는 상담회도 진행할 계획이다. 공식 유튜브 채널인 ‘포스코스튜디오’와 대표 미디어 채널 ‘포스코 뉴스룸’을 통해서도 다양한 채용 관련 정보가 제공될 예정이다.

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